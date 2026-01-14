Irán: organizaciones de derechos humanos denuncian al menos 2.000 muertos por las protestas

La crisis social y política en Irán atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Según denunció este martes la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), al menos 2.000 personas habrían muerto como consecuencia de la represión desatada durante las protestas que se desarrollan en todo el país desde hace 16 días. La cifra representa un fuerte salto respecto del balance previo difundido por la misma organización, que estimaba alrededor de 500 fallecidos.

De acuerdo con el informe de HRANA, con sede en Estados Unidos, las manifestaciones se registraron en al menos 606 localidades distribuidas en las 31 provincias iraníes, lo que da cuenta de una protesta de alcance nacional sin precedentes recientes. En paralelo, la organización informó que al menos 10.721 personas fueron arrestadas en el marco de los disturbios, entre ellas activistas, manifestantes y ciudadanos que participaron de las movilizaciones.

Entre las víctimas fatales, HRANA identificó al menos nueve niños, un dato que incrementó la alarma internacional sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades iraníes. No obstante, el propio organismo advirtió que el número real de muertos y detenidos podría ser aún mayor, debido a las restricciones impuestas por el gobierno al acceso a internet y a las comunicaciones telefónicas, lo que dificulta la verificación independiente de la información.

En ese contexto, medios internacionales comenzaron a difundir imágenes que refuerzan la gravedad de la situación. La BBC, cadena asociada a CBS News, contabilizó alrededor de 180 bolsas para cadáveres en fotografías tomadas frente a una morgue de Teherán, lo que sugiere un colapso en los servicios forenses de la capital iraní.

A través de videos publicados en redes sociales, se observa a manifestantes marchando por las calles al grito de "¡Muerte al dictador!" y reclamando abiertamente el fin de la República Islámica. En varias de esas grabaciones también se ve a fuerzas de seguridad respondiendo con disparos contra la multitud, lo que habría provocado numerosas muertes y heridos.

Las protestas se iniciaron el pasado 28 de diciembre, impulsadas por el descontento social ante el aumento del costo de vida, la profundización de la crisis económica y la fuerte devaluación del rial, la moneda local. Con el correr de los días, las consignas se ampliaron y pasaron de reclamos económicos a cuestionamientos directos al sistema político y al liderazgo del país.

La escalada de violencia también generó repercusiones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación a través de sus redes sociales y expresó un fuerte respaldo a los manifestantes. "Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", escribió el mandatario.

"He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", agregó Trump, en un mensaje que fue interpretado por Teherán como una amenaza de intervención externa.

Desde el gobierno iraní, en cambio, rechazaron las acusaciones de represión indiscriminada. El jefe de la Policía de Seguridad Pública, Seyed Majid Feiz Jafari, afirmó que las fuerzas de seguridad detuvieron a 297 personas a las que calificó como "matones", durante los recientes disturbios.

En declaraciones a la agencia estatal IRIB, el funcionario sostuvo que los detenidos pertenecían a organizaciones vinculadas a Israel y Estados Unidos, a las que acusó de incitar la violencia. Según su versión, los arrestados causaron destrozos en edificios gubernamentales y religiosos, dañaron propiedad pública y saquearon bienes de particulares.

Feiz Jafari indicó además que durante los operativos murieron dos manifestantes y otros 17 resultaron heridos, y aseguró que se incautaron más de 30 tipos de armas y una cantidad significativa de explosivos. Mientras tanto, la tensión en las calles persiste y la comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.