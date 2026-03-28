Israel abatió a dos altos mandos del grupo terrorista Hezbollah en una nueva ofensiva en Beirut

La aviación israelí mató en ataques contra Beirut a dos miembros de la Unidad de Comunicaciones del grupo terrorista libanés Hezbollah, según un comunicado emitido este sábado por las fuerzas armadas.

"Ayer (viernes), las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) llevaron a cabo un ataque de precisión en Beirut y eliminaron a Ayub Huseín Yaacub, un alto cargo en la Unidad de Comunicaciones de Hezbollah", recoge el comunicado castrense.

En el ataque murió también Yaser Mohamed Mubarak, miembro de la misma unidad y que "simultáneamente tenía una posición en la unidad de cohetes de Hezbollah", añade el Ejército.

Las fuerzas armadas atribuyen a Yaacub haber formado también parte de la unidad de cohetes previamente y haber tomado parte en la dirección de ataques a territorio israelí. Aunque detalló la labor de la unidad de cohetes, el Ejército israelí no especificó cuál es la de la Unidad de Comunicaciones de Hezbollah.

El recuento de muertos por la campaña de ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes superó el viernes los 1142 y el de heridos los 3315, según datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

En el norte de Israel murieron dos personas por el impacto de cohetes de Hezbollah (la última, un hombre de 43 años en Nahariya, el jueves). Además, las fuerzas armadas israelíes mataron por error a un hombre en un disparo de artillería en la localidad fronteriza de Misgav Am.

El presidente iraní advirtió que "responderán con firmeza " por los ataques a sus infraestructuras

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este sábado que su país dará una respuesta firme a los ataques de Israel y Estados Unidos contra las infraestructuras y centros económicos iraníes, después de los bombardeos contra las dos principales siderúrgicas del país persa el viernes.

"Hemos reiterado en múltiples ocasiones que Irán no realiza ataques preventivos, pero responderemos con firmeza al enemigo criminal ante cualquier ataque contra infraestructuras y centros económicos", aseguró Pezeshkian en un mensaje en la red social X.

El mandatario iraní además instó a los países de la región a que no permitan que Israel y EE.UU. lancen ataques contra Irán desde sus territorios. "Si buscan desarrollo y seguridad, no permitan que nuestros enemigos dirijan la guerra desde sus territorios", afirmó Pezeshkian.