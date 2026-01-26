Israel halló los restos de Ran Gvili, el último rehén asesinado por Hamas el 7 de octubre

El Ejército de Israel confirmó este lunes que logró localizar e identificar los restos del policía israelí Ran Gvili, el último rehén que permanecía en la Franja de Gaza tras el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. La identificación fue realizada por el Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, y marca un cierre simbólico y operativo a uno de los capítulos más sensibles abiertos tras el atentado que desató la actual guerra en Medio Oriente.

Según informó oficialmente el Ejército israelí, una vez finalizado el proceso de identificación, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron a la familia de Gvili que los restos de su ser querido habían sido hallados y que serían devueltos a Israel para su entierro. Ran Gvili, sargento de la Policía de Israel y miembro de fuerzas especiales, había sido secuestrado y asesinado durante el ataque coordinado de Hamas que dejó más de mil muertos y cientos de rehenes.

Un funcionario militar explicó que la búsqueda de los restos comenzó durante el fin de semana en distintas zonas del norte de la Franja de Gaza, específicamente en los barrios de Shuja'iyya, Daraj y Tuffah, a partir de información de inteligencia recolectada en las últimas semanas. En el operativo participaron unidades militares acompañadas por rabinos y especialistas en odontología forense, con el objetivo de facilitar una identificación precisa en un contexto extremadamente complejo.

De acuerdo con fuentes de las FDI, se manejaban al menos dos hipótesis sobre el posible paradero del cuerpo de Gvili. Sin embargo, datos de inteligencia recientes permitieron determinar que los restos se encontraban enterrados en un cementerio musulmán ubicado en la zona de Shejaiay Daraj-Tuffah, al norte de Gaza, en el sector israelí de la denominada "línea amarilla", un área de control militar sensible.

Las autoridades militares aclararon además que la información que permitió localizar los restos no provino directamente de Hamas. Por el contrario, las FDI deslizaron que los datos podrían haber sido el resultado de una desviación o error en la cadena de custodia del cuerpo. En ese marco, fuentes israelíes insinuaron que la Yihad Islámica Palestina podría haber enterrado a Gvili en el cementerio creyendo erróneamente que se trataba de uno de sus propios combatientes o, al menos, de un ciudadano palestino.

La noticia generó una fuerte repercusión política y simbólica en Israel. El presidente Isaac Herzog destacó que los restos de Gvili fueron encontrados "en una operación de inconmensurable importancia" y subrayó el valor humano del resultado. "Ran Gvili, nuestro héroe, ha regresado a casa después de 843 días", expresó. Además, recordó que el oficial "salió a la batalla heroicamente el 7 de octubre para salvar vidas" y afirmó que su retorno permite cerrar una herida abierta para su familia y para el país.

En la Knéset, el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el hallazgo como "un logro extraordinario para Israel". "Prometimos traer de vuelta a todos, y trajimos de vuelta a todos, hasta el último", sostuvo el mandatario, quien volvió a definir a Gvili como "un héroe de Israel".

La recuperación de los restos de Gvili se inscribe en el marco de la primera fase del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y que contempla, entre otros puntos, el retorno de todos los rehenes restantes, vivos o muertos. El acuerdo también incluye la discusión sobre la reapertura del cruce de Rafah, considerado por los palestinos como una vía clave de salida y abastecimiento, aunque el paso permanecía cerrado al inicio de la semana.

La familia de Gvili había reclamado públicamente que no se avanzara hacia una segunda fase del alto el fuego hasta que los restos fueran recuperados. En los últimos días, sin embargo, la presión internacional se intensificó y el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, aseguró que la segunda etapa del acuerdo ya se encuentra en marcha.