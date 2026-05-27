Israel intensifica su ofensiva en el sur del Líbano y ordena la evacuación total de Tiro

El ejército israelí anunció que está llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, luego de ordenar la evacuación inmediata de toda la población.

Según comunicaron las fuerzas israelíes, la operación militar responde a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá, el grupo armado respaldado por Irán. Ese cese de hostilidades había sido negociado por Estados Unidos y había comenzado hacía cinco semanas. La información fue reportada por la cadena británica BBC.

En un comunicado difundido por Avichay Adraee, vocero castrense árabe del ejército israelí, se indicó que las fuerzas armadas se vieron "obligadas a actuar con contundencia" en la zona. El mensaje incluyó una orden directa a la población civil: "Evacúen sus casas de inmediato y diríjanse al norte, más allá del río Zahrani".

La advertencia no se limitó únicamente a la ciudad de Tiro, donde viven alrededor de 200 mil habitantes, sino que también alcanzó a once campamentos de refugiados y a distintas localidades cercanas.

El avance de los bombardeos

A primera hora del miércoles, medios de comunicación libaneses informaron sobre una nueva oleada de ataques israelíes en el sur del país y en el este del valle de Bekaa. Los bombardeos dejaron al menos cuatro personas muertas en las ciudades de Choukine y Nabatieh.

Las operaciones militares se desarrollaron en paralelo a un incremento de la tensión en el frente terrestre. Hezbolá afirmó que estaba combatiendo contra tropas israelíes al norte del río Litani, ubicado a unos 30 kilómetros de la frontera entre ambos países.

El grupo chiita, además, acusó a Israel de violar el alto el fuego vigente, profundizando así las acusaciones cruzadas entre las partes y debilitando aún más las posibilidades de contener la escalada militar.

La intensificación de los ataques se produjo apenas un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara una ampliación de la operación terrestre en el sur del Líbano. La decisión fue presentada como respuesta a ataques con drones ejecutados por Hezbolá contra tropas israelíes que ocupan sectores del sur libanés y también contra civiles en el norte de Israel.

Una ciudad bajo humo y miedo

Durante toda la jornada del miércoles, espesas columnas de humo negro dominaron el horizonte mediterráneo de Tiro. La ciudad quedó marcada por el impacto continuo de los ataques aéreos israelíes, mientras los residentes observaban con desesperación cómo las explosiones alcanzaban distintos sectores urbanos.

Desde balcones y edificios, numerosos habitantes grabaron la secuencia de bombardeos con sus teléfonos celulares. Las imágenes mostraron el avance de los ataques sobre una de las ciudades más importantes del sur del Líbano.

Por la tarde, el ejército israelí amplió las órdenes de evacuación y exigió que todos los habitantes de Tiro, junto con los residentes de campos de refugiados palestinos y aldeas cercanas, abandonaran la ciudad y se desplazaran hacia el norte del río Zahrani, situado a unos 40 kilómetros de la frontera.

La medida fue considerada como una de las órdenes de desplazamiento forzoso más drásticas registradas desde el inicio del conflicto.

Crisis humanitaria y desplazamientos

La evacuación masiva impuesta sobre Tiro agrava una situación humanitaria ya extremadamente delicada en el sur del Líbano.

Muchas de las personas que actualmente viven en la ciudad ya habían sido desplazadas previamente desde otras regiones del sur del país. Para numerosos civiles, la nueva orden de evacuación representa un nuevo desarraigo sin un destino claro.

"No tienen un lugar adonde ir", reflejan los informes sobre la situación de miles de familias atrapadas entre la ofensiva militar y la falta de infraestructura para albergar nuevos desplazados.

Antes de la evacuación total de Tiro, el ejército israelí ya había ordenado por segundo día consecutivo la salida de residentes de Nabatieh y de otras localidades cercanas.

Las nuevas órdenes llegaron después de un período especialmente devastador de 24 horas, durante el cual más de 150 ataques aéreos israelíes arrasaron aproximadamente 50 ciudades y pueblos del sur del Líbano y del valle de Bekaa.

Tiro, una ciudad con más de 3000 años de historia

El impacto de la ofensiva sobre Tiro también adquiere una dimensión histórica y simbólica. La ciudad posee más de 3000 años de historia y fue considerada la metrópolis comercial y marítima más importante de Fenicia.

Desde esa posición estratégica sobre el Mediterráneo, Tiro construyó una influencia decisiva en el mundo antiguo. La ciudad fundó colonias históricas como Cádiz y Cartago, consolidando un legado marítimo y comercial que atravesó siglos.

Ubicada en el actual territorio libanés, Tiro es hoy una península histórica reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

La imagen de esa ciudad ancestral envuelta en humo negro y sometida a una evacuación masiva resume la magnitud de una crisis que combina enfrentamientos militares, desplazamientos forzados y la amenaza permanente sobre uno de los enclaves históricos más relevantes del Mediterráneo.