Trump volvió a hablar de Malvinas y cuestionó al Reino Unido: qué dijo de la guerra del 1982

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al conflicto por las Islas Malvinas y cuestionó al Reino Unido por no haber acompañado militarmente a su país durante la guerra en Irán.

Las declaraciones del mandatario republicano se produjeron en el marco de una entrevista concedida a la cadena británica GB News, publicada horas antes de un esperado discurso del jefe de Estado argentino, Javier Milei, sobre el archipiélago. Trump criticó este jueves al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán y, al mismo tiempo, se mostró evasivo respecto de la posibilidad de respaldar a Londres ante un eventual reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

El presidente estadounidense recordó además el conflicto bélico de 1982 y manifestó su decepción por la ausencia de Gran Bretaña en el conflicto con Teherán. En diálogo con la entrevistadora inglesa, el mandatario fue contundente: "Tu país no está yendo bien", le dijo a la periodista.

Las advertencias previas sobre la soberanía británica

Las declaraciones se produjeron luego de las advertencias realizadas el lunes, cuando Trump sugirió que podría retirar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

En aquella oportunidad, el mandatario había señalado: "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas". Sus palabras volvieron a colocar en el centro de la escena la posición estadounidense respecto de la disputa por la soberanía del archipiélago, en un contexto en el que Trump evitó expresar un compromiso concreto de respaldo al Reino Unido.

La entrevista publicada por GB News profundizó esa situación, ya que las consultas sobre Malvinas se produjeron mientras el presidente argentino Javier Milei preparaba una declaración sobre el conflicto.

La ausencia británica en el estrecho de Ormuz

Uno de los principales cuestionamientos de Trump estuvo dirigido a la falta de apoyo militar del Reino Unido durante la guerra en Irán. El presidente estadounidense cuestionó la capacidad militar británica y sostuvo que el Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo, por lo que, según expresó, resultaba aún más llamativa su ausencia en el conflicto.

"Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme", afirmó Trump ante la periodista.

El mandatario también relató que solicitó colaboración a la OTAN y al entonces líder británico, Keir Starmer, a quien le habría preguntado por qué no había enviado embarcaciones.

Según el relato de Trump, la respuesta que recibió fue que no disponían de barcos.

"Dije a la OTAN, y le pregunté a tu ex líder: '¿Por qué no enviaste un par de barcos?'. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto", declaró el presidente estadounidense. De esta manera, Trump vinculó sus críticas al Reino Unido con la falta de acompañamiento militar en el conflicto y puso en duda la capacidad del país británico para responder ante ese escenario.

El recuerdo de la Guerra de Malvinas de 1982

La cuestión de las Islas Malvinas surgió cuando la presentadora Bev Turner consultó al presidente estadounidense acerca de si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual reclamo de soberanía por parte de la Argentina.

La pregunta se formuló en un contexto marcado por la preparación de una declaración del presidente Javier Milei sobre el archipiélago.

Trump recordó entonces haber seguido el conflicto bélico de 1982 y se refirió a la actuación del Reino Unido durante la guerra. "Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino", expresó.

Sin embargo, pese a recordar el conflicto y destacar la forma en que, según sus palabras, actuó el Reino Unido, Trump evitó comprometerse de manera concreta sobre un eventual respaldo estadounidense a Londres en una futura disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

La respuesta desde Londres

Las declaraciones del presidente estadounidense generaron reacciones en el Reino Unido. La ministra laborista Anna Turley respondió a los dichos de Trump y reafirmó la posición del gobierno frente a GB News.

"Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas", indicó la funcionaria. La respuesta expresó la posición sostenida por el gobierno británico ante las declaraciones del mandatario estadounidense, que en los últimos días volvió a introducir la cuestión de la soberanía del archipiélago en sus comentarios públicos.

"Lo llamo un proceso de aprendizaje"

Durante la entrevista, Bev Turner también le consultó a Trump si se había sentido "herido" por la falta de respaldo del Reino Unido durante la guerra en Irán.

El mandatario optó por reencuadrar la situación y negó haberse sentido de esa manera. "No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje", respondió.

La frase cerró una entrevista en la que Trump combinó sus críticas por la ausencia británica en el conflicto con Irán con sus referencias a la Guerra de Malvinas de 1982 y su falta de una definición concreta sobre un eventual respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por la soberanía del archipiélago.

Malvinas y el vínculo entre Washington y Londres

Las declaraciones de Donald Trump volvieron a colocar a las Islas Malvinas en el centro de sus referencias al vínculo entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Por un lado, el mandatario cuestionó a Gran Bretaña por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán y expresó su decepción por la ausencia británica en el estrecho de Ormuz. Por otro, recordó el conflicto bélico de 1982 y evitó comprometerse respecto de la posición que adoptaría Estados Unidos ante una eventual disputa por la soberanía.

Las nuevas declaraciones del presidente estadounidense se produjeron, además, después de que el lunes sugiriera que podría revisar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

En ese marco, sus críticas al Reino Unido por la guerra en Irán y su falta de una definición concluyente sobre el eventual respaldo a Londres volvieron a situar el conflicto por el archipiélago entre los temas abordados por Trump durante la entrevista con la cadena británica GB News.