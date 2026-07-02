Kiev bajo el mayor ataque aéreo desde el inicio de la guerra: al menos 27 muertos

Al menos 27 personas murieron el jueves en un ataque ruso contra la capital ucraniana, según informó el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko. La cifra, aún preliminar en medio de las tareas de emergencia, refleja la magnitud de una ofensiva que ha impactado de manera simultánea múltiples puntos de la ciudad.

A las 21:00 hora local (18:00 GMT), los equipos de búsqueda y rescate continuaban operando entre los escombros, mientras se reportaba la desaparición de al menos ocho personas, de acuerdo con la información difundida por Tkachenko a través de Telegram. Las labores de emergencia se mantienen activas en distintos sectores afectados, en un contexto de alta complejidad operativa por la extensión de los daños.

Klitschko: el ataque "más grande" contra Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió la ofensiva como el ataque ruso "más grande" registrado contra la capital ucraniana. Según detalló, la agresión combinó el uso de misiles de crucero, misiles balísticos y drones, en una acción coordinada que afectó amplias zonas urbanas.

En declaraciones previas, Klitschko había señalado que al menos 86 personas resultaron heridas, lo que confirma el fuerte impacto humanitario del ataque. Las autoridades municipales subrayan que los daños no se limitaron a puntos aislados, sino que se extendieron por toda la ciudad.

De acuerdo con lo informado por el propio alcalde en Telegram:

Se registraron daños en todos los distritos de Kiev .

. La destrucción más severa se produjo en el distrito de Darnytskyi .

se produjo en el distrito de . En ese sector, se reportó el colapso parcial de un edificio de departamentos, uno de los episodios más críticos del ataque.

El alcance territorial de los daños refuerza la caracterización de la ofensiva como una de las más extensas sufridas por la capital en el marco del conflicto.

Una ofensiva aérea de gran magnitud sobre todo el país

Más allá de Kiev, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que el ataque ruso tuvo una dimensión nacional. Según los datos difundidos, Rusia lanzó un total de:

496 drones

74 misiles

Estos proyectiles fueron dirigidos contra diferentes objetivos en el territorio ucraniano durante la noche, aunque Kiev fue el principal blanco de la operación.

La intensidad del ataque obligó a las defensas aéreas ucranianas a operar de manera sostenida durante varias horas. En ese contexto, las fuerzas de defensa antiaérea lograron interceptar una parte significativa de los proyectiles lanzados:

476 drones interceptados

48 misiles derribados

Estos números evidencian la magnitud del intercambio militar en el aire, así como la presión ejercida sobre los sistemas de defensa durante la ofensiva.

Rescate, búsqueda y una ciudad bajo escombros

Mientras continúan las tareas de rescate, Kiev permanece en un estado de emergencia marcado por la incertidumbre sobre el paradero de las personas desaparecidas. La cifra de al menos ocho desaparecidos mantiene activa la búsqueda en varias zonas afectadas.

El impacto en la infraestructura urbana es generalizado. Los reportes oficiales confirman daños en todos los distritos de la capital, lo que sugiere un patrón de ataque distribuido y de alta intensidad. En particular, el distrito de Darnytskyi concentra la mayor gravedad estructural, debido al derrumbamiento parcial de un edificio residencial, lo que ha intensificado las labores de rescate en ese punto.

Las autoridades locales han insistido en que los equipos de emergencia continúan trabajando sin interrupción, mientras la ciudad intenta evaluar el alcance completo de la destrucción.

Un balance aún en desarrollo

El balance provisional del ataque deja un escenario crítico:

27 personas muertas confirmadas por la Administración Militar de la Ciudad de Kiev.

confirmadas por la Administración Militar de la Ciudad de Kiev. 86 heridos , según el alcalde Vitali Klitschko.

, según el alcalde Vitali Klitschko. 8 personas desaparecidas durante las labores de rescate en curso.

durante las labores de rescate en curso. Uso de misiles de crucero, misiles balísticos y drones en la ofensiva.

en la ofensiva. Lanzamiento de 496 drones y 74 misiles a nivel nacional.

a nivel nacional. Intercepción de 476 drones y 48 misiles por las defensas ucranianas.

por las defensas ucranianas. Daños extendidos a todos los distritos de Kiev, con especial gravedad en Darnytskyi.

La información oficial continúa actualizándose a medida que avanzan las operaciones de rescate y evaluación de daños, en una ciudad que enfrenta uno de los episodios más intensos de violencia aérea desde el inicio del conflicto.