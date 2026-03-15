La guerra entre EE.UU., Israel e Irán entra en su segunda semana con nuevos ataques y tensión por el petróleo

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa sin señales de tregua y ya cumple dos semanas desde su inicio, el pasado 28 de febrero de 2026. En este contexto, los ataques entre las partes vuelven a poner el foco en la infraestructura petrolera y aumentan la presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Este sábado, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada por un ataque con misiles, según informaron fuentes de seguridad iraquíes a la agencia Reuters. Tras el impacto, una columna de humo se elevó desde el edificio diplomático, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los daños materiales ni sobre posibles víctimas.

En medio de la escalada, el movimiento palestino Hamás pidió a Irán —uno de sus principales aliados en la región— que evite extender las hostilidades hacia los países del Golfo. A través de un comunicado, el grupo instó a sus "hermanos en Irán" a no ampliar el conflicto hacia Estados vecinos y llamó a los actores regionales a trabajar por el fin de la guerra que afecta a gran parte de Medio Oriente.

Días atrás, Estados Unidos había bombardeado la isla iraní de Kharg, un enclave clave para la industria petrolera del país. Según Washington, el objetivo de la operación fueron instalaciones militares. Sin embargo, la zona es estratégica para las exportaciones de crudo de Irán.

El vicegobernador de la provincia iraní de Bushehr, Ehsan Jahaniyan, aseguró que pese al ataque "las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en esta isla continúan con normalidad".

Preocupación por el estrecho de Ormuz

En paralelo al conflicto militar, Irán confirmó que varios países iniciaron contactos diplomáticos para garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio energético global.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, señaló que diferentes gobiernos se acercaron a Teherán para dialogar sobre el paso seguro de buques por esta ruta estratégica, por donde circula una parte significativa del petróleo y del gas que se transporta en el mundo.

Durante una entrevista televisiva, el canciller sostuvo que su país está dispuesto a discutir mecanismos que permitan asegurar la navegación en esa vía marítima, clave para el abastecimiento energético internacional.