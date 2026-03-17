La guerra de Trump contra Irán provoca una crisis en la Casa Blanca

La administración de Donald Trump ha comenzado a percibir con nitidez el riesgo de un empantanamiento en el conflicto de Medio Oriente. A pesar de los rotundos éxitos militares logrados desde el aire, la Casa Blanca se encuentra en una encrucijada donde las opciones para declarar el fin de la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz parecen agotarse. En un año electoral crítico, con las elecciones de medio tiempo pautadas para el 3 de noviembre, el fantasma de un conflicto interminable acecha al Partido Republicano.

La Onda de Choque: La Renuncia de Joseph Kent

La estabilidad interna del gobierno se vio sacudida recientemente por la renuncia de Joseph Kent, quien se desempeñaba como director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Kent no solo abandonó su cargo, sino que lanzó explosivas declaraciones que dejaron al descubierto un descontento creciente no solo en el gobierno, sino también en las filas republicanas y, fundamentalmente, en el movimiento MAGA ("Make America Great Again").

El núcleo de la crítica de Kent apunta a una traición a las promesas de "America First" (Estados Unidos primero), lema bajo el cual Trump prometió alejar a la nación de conflictos internacionales. A través de la red social X, Kent disparó una frase que resonó como una bomba en el Ala Oeste:

"Irán no representaba una amenaza inminente contra nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra a causa de la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense".

La reacción del presidente Trump fue inmediata y contundente, calificando a Kent de "débil". Según el mandatario: "No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza". Sin embargo, el daño colateral es visible: un funcionario anónimo citado por The Washington Post expresó su admiración por Kent y resumió el sentir de parte del equipo gubernamental con una frase lapidaria: "Todo el mundo está harto de esta mierda".

En el plano internacional, Trump ha decidido redoblar su apuesta de aislamiento. Ante la negativa de la OTAN de participar en maniobras para reabrir el Estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense arremetió contra sus socios transatlánticos, calificando su postura de "error realmente estúpido".

Trump sostiene que, debido al éxito militar previo, Estados Unidos ya no desea ni necesita la ayuda de la alianza atlántica. "¡NUNCA LA NECESITAMOS! ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", afirmó. No obstante, la realidad logística es más compleja:

Por el Estrecho de Ormuz circula el 20% del crudo y el gas licuado natural del mundo.

del mundo. El cierre virtual impuesto por Irán amenaza con desatar una crisis energética y comercial de consecuencias profundas a nivel global.

El análisis técnico sugiere que mantener el paso abierto es una tarea titánica. Mehran Kamrava, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Georgetown de Qatar, advierte que cerrar el estrecho es "relativamente fácil" debido a su estrechez, lo que permite hostigar barcos con facilidad. En contraste, las opciones de Trump son escasas y riesgosas:

Desembarco de tropas: Intentar tomar el control de islas iraníes estratégicas en el Golfo Pérsico, como Kharg, Qeshm o Kish .

Intentar tomar el control de islas iraníes estratégicas en el Golfo Pérsico, como . Debilitamiento naval: Continuar con la destrucción sistemática de la armada iraní.

Continuar con la destrucción sistemática de la armada iraní. Acciones de presión: Según Jack Posobiec, aliado de Trump, se pueden detener petroleros iraníes, lanzar ciberataques y poner en la mira activos financieros iraníes para aumentar el nivel de escalada sin tropas en el terreno.

A pesar de estas alternativas, medios como Político sugieren que Irán podría tener ahora "la sartén por el mango". Al decidir cuánto tiempo se mantiene el hostigamiento a los petroleros, Teherán obliga a Trump a considerar la única opción que el presidente siempre criticó: el envío de tropas sobre el terreno para salvar las apariencias y proclamar una victoria creíble.

El Reloj Electoral y el Futuro del Mandato

Para los aliados de Trump, el escenario actual es una "pesadilla". La estrategia iraní de crear caos mediante bombardeos a países del Golfo ha logrado que un conflicto que se preveía breve se extienda peligrosamente. Con la campaña electoral de medio tiempo a la vuelta de la esquina, el presidente ve cómo los días transcurren sin una solución definitiva, transformando la guerra en una pesada ancla que podría definir el rumbo del segundo tramo de su mandato.