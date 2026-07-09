La llegada del nuevo nuncio apostólico reaviva las expectativas de la llegada de León XIV a Argentina

La inminente llegada del nuevo nuncio apostólico designado por el Vaticano para representar a la Santa Sede en la Argentina volvió a instalar las expectativas en torno a una posible visita del Papa León XIV al país. Según señalaron fuentes eclesiásticas locales, Michael Wallace Banach podría arribar a Buenos Aires antes de que finalice julio, un movimiento diplomático que, si bien no implica una confirmación oficial de un viaje papal, constituye un requisito indispensable para que esa posibilidad pueda comenzar a tomar forma.

La designación de Banach fue dada a conocer a mediados de mayo por el Vaticano. Desde entonces, distintos sectores de la Iglesia consideran que la cobertura de la representación diplomática de la Santa Sede en la Argentina era un paso previo necesario para cualquier planificación vinculada con una eventual visita del Santo Padre.

Las funciones del nuncio apostólico exceden el ámbito estrictamente religioso. En su condición de embajador del Vaticano, es el encargado de articular y fortalecer la relación institucional entre la Santa Sede y el Gobierno argentino, además de coordinar aspectos diplomáticos, protocolares y organizativos que resultarían fundamentales para un viaje de esa magnitud.

La llegada del nuncio, un paso clave

De acuerdo con las fuentes eclesiásticas consultadas, la llegada de Michael Wallace Banach no constituye una confirmación de que el papa León XIV vaya a visitar la Argentina. Sin embargo, remarcan que se trata de un trámite indispensable para habilitar el inicio de la planificación de un eventual viaje.

En ese contexto, la presencia del nuevo representante diplomático permitiría comenzar a articular las gestiones necesarias entre el Vaticano y las autoridades nacionales para analizar la factibilidad de una gira que podría incluir distintos países de América del Sur.

Las mismas fuentes sostienen que la eventual visita del pontífice sería parte de un recorrido por el Cono Sur, escenario que en las últimas semanas comenzó a cobrar fuerza a partir de distintas informaciones surgidas en países vecinos.

Uruguay aparece como una de las escalas posibles

Las versiones sobre un posible viaje de León XIV tomaron mayor impulso luego de que medios de Uruguay informaran que una delegación del Vaticano visitó recientemente Montevideo para analizar un posible itinerario del Papa por ese país.

De acuerdo con esas publicaciones, la recorrida no se limitaría únicamente a la capital uruguaya. Entre las alternativas evaluadas figura también una visita a Paysandú, ciudad ubicada sobre la margen oriental del río Uruguay y unida con la localidad argentina de Colón, en la provincia de Entre Ríos, a través del Puente Internacional General Artigas.

Las versiones difundidas indican además que la fecha probable para esa gira sería el mes de noviembre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

Las alternativas que analiza la Conferencia Episcopal

Mientras continúan las especulaciones sobre el posible recorrido del Papa por la región, la Conferencia Episcopal estudia distintos escenarios para una eventual visita a la Argentina.

Entre las alternativas que actualmente se analizan figuran diversas actividades de carácter institucional y religioso que formarían parte de una agenda de alto perfil.

Los puntos que se encuentran bajo análisis son:

Un encuentro oficial con el presidente Javier Milei.

Un acto multitudinario sobre la avenida 9 de Julio.

Una misa popular en la Basílica de Luján.

Una posible visita a Córdoba.

Estas opciones forman parte de las evaluaciones preliminares que podrían desarrollarse en caso de avanzar la organización de una visita del pontífice al país dentro de una gira sudamericana.

Quién es Michael Wallace Banach

El nuevo representante del Vaticano en la Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach, comparte un rasgo biográfico con el papa León XIV: ambos nacieron en los Estados Unidos.

Banach integra el servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994, una trayectoria que le permitió desempeñar funciones en distintas representaciones pontificias alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera diplomática cumplió tareas en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, y recientemente concluyó su misión como nuncio apostólico en Hungría, antes de ser designado para representar al Vaticano en la Argentina.

Su experiencia diplomática será ahora puesta al servicio de una etapa considerada relevante para el vínculo institucional entre la Santa Sede y el Estado argentino, especialmente en un contexto en el que vuelve a crecer la expectativa por una eventual visita del papa León XIV.