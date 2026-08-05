La NASA anunció que un cohete de SpaceX impactó contra la Luna

La NASA confirmó que la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó de manera accidental contra la superficie de la Luna, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el destino del objeto, que permanecía a la deriva en el espacio desde una misión lanzada en enero de 2025.

El choque no representó ningún riesgo para la Tierra, pero despertó un fuerte interés científico por la información que podría aportar sobre el satélite natural y la basura espacial.

Como explicó la agencia espacial estadounidense, el impacto ocurrió cerca del cráter Einstein, en una región de difícil observación desde la Tierra. Aunque ninguna nave registró el momento exacto de la colisión, un telescopio del Observatorio Europeo Austral, ubicado en Chile, detectó una nube de material expulsado que contenía sodio proveniente del suelo lunar y litio del propio cohete, una evidencia considerada suficiente para confirmar el choque.

La pieza que impactó contra la Luna corresponde a la segunda etapa de un Falcon 9 que había transportado dos módulos de aterrizaje privados: el Blue Ghost, de Firefly Aerospace, que logró alunizar con éxito, y el Resilience, de la empresa japonesa ispace, cuya misión terminó en un accidente.

Debido a las características de esa misión, el cohete no regresó a la atmósfera terrestre y quedó orbitando el espacio hasta que la actividad solar y las fuerzas gravitacionales modificaron su trayectoria.

La Dra. Kelsey Evans Young, directora de Ciencias y Exploración, aseguró que el impacto no fue adrede, sino que se trató de "un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja".

Para la NASA, el episodio representa una oportunidad para estudiar cómo responde la superficie lunar a un impacto de un objeto artificial y obtener datos que servirán para futuras misiones del programa Artemis.

Además, el caso volvió a poner en debate la necesidad de mejorar el seguimiento y la gestión de residuos espaciales, en un contexto de creciente actividad alrededor de la Luna por parte de agencias espaciales y compañías privadas.