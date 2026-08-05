Ucrania publicó un vídeo de un dron ruso persiguiendo a un civil

La Policía de Ucrania difundió un video que muestra cómo un dron ruso persigue deliberadamente a un vendedor en un mercado de la ciudad de Jersón y explota cerca de él, y el material fue compartido por el presidente Volodímir Zelenski en su cuenta de X, donde denunció que las imágenes evidencian el "safari" de Moscú contra la población civil.

"Hoy en día, muchos se han visto conmocionados por el último video de «safari», que los rusos llevan a cabo con drones contra personas en Jersón", escribió el mandatario el martes y aseguró que "los propios rusos admitieron que cometieron este crimen y que no solo no lo lamentan, sino que se enorgullecen de cómo torturan a las personas".

En ese sentido, Zelenski lamentó que "todos los días los rusos realizan estos «safaris» contra personas comunes en Jersón", razón por la cual consideró que el mundo "debe ver cada prueba de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados se deleitan matando y maltratando a civiles."

Por su parte, la Policía indicó en un mensaje en Telegram junto al video que: "Así es exactamente como los rusos libran su guerra. Apuntan deliberadamente contra la población civil", y subrayó que el hombre atacado "no presenta ningún indicio de ser un combatiente, simplemente vende verduras y fruta en el mercado".

El hombre de 52 años que recibió dicho ataque sobrevivió al mismo, aunque sufrió heridas por la onda expansiva, metralla y una conmoción.

Finalmente, Zelenski consideró que Finlandia y Kazajistán, los países bálticos y Polonia, los países del Cáucaso Sur, Rumanía y Moldavia deben trabajar juntos para garantizar la seguridad y poner fin a la guerra.