La OMS alerta por el aumento del consumo de bolsitas de nicotina en jóvenes: los riesgos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió una señal de alarma frente al crecimiento global de las bolsitas de nicotina, productos cuyo consumo viene aumentando de manera sostenida, especialmente entre adolescentes y jóvenes. El organismo advirtió sobre los riesgos asociados a la adicción, la falta de regulaciones específicas en gran parte del mundo y las estrategias comerciales que apuntan directamente a captar nuevos consumidores entre las generaciones más jóvenes.

El pronunciamiento fue difundido en la antesala del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo y que este año tendrá como eje central la adicción a la nicotina y las prácticas implementadas por la industria para ampliar el mercado de consumo. En ese contexto, la OMS puso el foco sobre la rápida expansión de las bolsitas de nicotina en países donde las regulaciones son débiles o inexistentes, situación que, según el organismo, representa un riesgo creciente para la salud pública.

Qué son las bolsitas de nicotina

La OMS definió a estos productos como pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio, permitiendo la absorción de nicotina por vía bucal. Según detalló el organismo, las bolsitas contienen nicotina, saborizantes, edulcorantes y otros aditivos.

El crecimiento del mercado ha sido acelerado. De acuerdo con los datos difundidos, durante 2024 se comercializaron más de 23 mil millones de unidades, cifra que representa un incremento superior al 50% en comparación con el año anterior. Para 2025, la OMS estima que el mercado global de estos productos alcanzó un valor cercano a los 7 mil millones de dólares.

La preocupación sanitaria se centra en los efectos de la nicotina sobre el organismo, especialmente en edades tempranas. El organismo internacional recordó que la nicotina es una sustancia altamente adictiva y que su exposición durante la adolescencia puede alterar el desarrollo cerebral.

Entre los riesgos señalados aparecen:

Problemas de atención y aprendizaje .

. Mayor probabilidad de dependencia prolongada .

. Incremento del riesgo cardiovascular .

. Posibilidad de transición hacia otros productos de tabaco .

. Alteraciones en el desarrollo cerebral de niños, adolescentes y jóvenes adultos.

La OMS remarcó que la exposición a la nicotina durante etapas tempranas puede generar consecuencias a largo plazo sobre la salud y el comportamiento.

Un mercado global con regulaciones insuficientes

El informe también expuso la disparidad regulatoria existente a nivel internacional. Según la OMS, aproximadamente 160 países no cuentan con regulaciones específicas para las bolsitas de nicotina.

En contraste 16 países prohíben directamente su venta y 32 países aplican algún tipo de regulación. Entre esos países regulados figura la Argentina, tras la entrada en vigencia de la Resolución 549/2026, publicada el 30 de abril en el Boletín Oficial.

El organismo internacional considera que las lagunas regulatorias facilitan el avance de tácticas comerciales agresivas dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes. Según la OMS, la falta de controles adecuados incrementa la exposición de la población joven a productos altamente adictivos y de amplia disponibilidad.

Marketing dirigido a adolescentes

Uno de los aspectos más cuestionados por la OMS son las estrategias de promoción utilizadas por los fabricantes de bolsitas de nicotina. El reporte denuncia el uso de envases discretos, coloridos y atractivos diseñados para captar la atención de adolescentes e incluso de niños.

El organismo también señaló que algunos productos presentan envases similares a golosinas, lo que incrementa el riesgo de consumo accidental en menores. A esto se suma una fuerte presencia en redes sociales y campañas que sugieren la posibilidad de utilizar estos productos en espacios libres de humo, contribuyendo —según la OMS— a normalizar el consumo de nicotina y disminuir la percepción del riesgo.

El informe remarca además que muchas marcas comercializan distintas versiones orientadas a perfiles específicos de consumidores:

"Principiantes"

"Avanzados"

"Expertos"

Algunas de estas presentaciones contienen hasta 150 miligramos de nicotina por unidad, una cifra que incrementa la preocupación de las autoridades sanitarias internacionales.

La nueva regulación argentina

En la Argentina, el Gobierno implementó a fines de abril de 2026 un nuevo marco regulatorio para productos vinculados a la nicotina, incluyendo vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.

La Resolución 549/2026 establece nuevas exigencias vinculadas a:

Trazabilidad de los productos .

. Registro obligatorio de fabricantes y comerciantes .

. Declaración de ingredientes .

. Cumplimiento de estándares de fabricación .

. Eliminación de saborizantes en vapeadores.

Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el objetivo de la normativa es combatir el contrabando y controlar la composición de los productos que circulan en el mercado.

Hasta la entrada en vigencia del nuevo esquema, las bolsitas de nicotina no contaban con una regulación específica, aunque su comercialización se encontraba bajo alerta sanitaria. Las autoridades señalaron que el circuito informal abastecía la demanda sin controles sobre componentes ni estándares de calidad.

La evidencia científica y las advertencias médicas

Las advertencias sanitarias no se limitan al potencial adictivo de la nicotina. Diversos especialistas y estudios científicos mencionados en el informe alertaron sobre posibles consecuencias cardiovasculares y enfermedades graves asociadas a estos productos.

El cardiólogo Guido Bergman, del ICBA, explicó a Infobae que toda forma de liberación de nicotina, incluso sin combustión, puede provocar "daño vascular de manera precoz y eventos cardiovasculares graves".

Por su parte, Guillermo Espinosa, coordinador del programa de control de tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires, expresó preocupación por el incremento del consumo entre escolares, favorecido por la accesibilidad y la variedad de sabores disponibles. En paralelo, un estudio publicado en el European Heart Journal concluyó que la nicotina actúa como una toxina cardiovascular directa, independientemente de si atraviesa procesos de combustión.

El médico Thomas Münzel, del Centro Médico Universitario de Mainz, advirtió además que los vapeadores saborizados y las bolsitas de nicotina pueden desencadenar infartos y accidentes cerebrovasculares.

A esto se suma un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, que vinculó estos productos con cáncer oral y mortalidad.

El llamado de la OMS y las organizaciones civiles

Frente al avance del fenómeno, la OMS y distintas organizaciones de la sociedad civil reclamaron la aplicación urgente de herramientas legales que permitan frenar la expansión del consumo entre adolescentes. La organización UATA reiteró que la nicotina afecta el desarrollo cerebral hasta los 25 años y que su consumo se relaciona con:

Problemas de memoria y atención .

. Dificultades en el control de impulsos .

. Mayor riesgo de ansiedad y depresión .

. Transición hacia otros productos de nicotina o tabaco.

El organismo internacional insistió en que ningún producto con nicotina puede considerarse seguro y advirtió que la expansión de las bolsitas de nicotina representa un desafío creciente para los sistemas de salud y para las políticas públicas orientadas a prevenir las adicciones en jóvenes.