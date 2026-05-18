Trabajar menos, producir igual: el experimento noruego que desafía la cultura laboral

La discusión sobre el futuro del trabajo volvió a instalarse con fuerza a partir de un experimento realizado en Noruega que desafía uno de los pilares históricos de la cultura laboral tradicional: la idea de que más horas de trabajo equivalen necesariamente a mayor productividad. El programa piloto desarrollado durante 2024 mostró resultados que reavivaron el debate internacional sobre las jornadas reducidas y la necesidad de adaptar los modelos laborales a las nuevas demandas sociales y generacionales.

El ensayo, implementado bajo el esquema conocido como 100:80:100, consistió en mantener el 100% del salario, reduciendo el tiempo de trabajo al 80%, con el objetivo de conservar el 100% de la productividad. Según los resultados difundidos, la meta se cumplió y los niveles de rendimiento no registraron caídas, mientras que los indicadores vinculados al bienestar de los trabajadores mostraron mejoras significativas.

La experiencia se desarrolló durante seis meses y marcó un nuevo capítulo en un debate que en Noruega ya venía creciendo alrededor del agotamiento laboral, los problemas de salud mental y el impacto de la hiperconectividad sobre la calidad de vida.

Un cambio de paradigma

El contexto en el que surge esta discusión está fuertemente atravesado por las transformaciones culturales impulsadas por la Generación Z, integrada por personas nacidas entre 1995 y 2010.

Una encuesta realizada por Deloitte, una de las cuatro consultoras más importantes del mundo, sobre más de 23.000 jóvenes de distintos países, reveló que el equilibrio entre vida personal y trabajo aparece como la principal prioridad profesional para este grupo etario, incluso por encima de la progresión en la carrera laboral.

El informe también reflejó un dato significativo en el caso noruego: apenas el 6% de los habitantes de Noruega considera como objetivo principal alcanzar un puesto de liderazgo. La tendencia marca un cambio profundo respecto de modelos laborales tradicionales donde el ascenso jerárquico y la acumulación de horas eran considerados indicadores centrales de éxito profesional.

Para esta generación, trabajar bien no implica necesariamente trabajar más tiempo. El foco se desplaza hacia otros factores:

Equilibrio entre vida personal y laboral .

. Mayor tiempo para actividades personales .

. Reducción del estrés .

. Mejores condiciones de salud mental .

. Descanso adecuado y desconexión fuera del horario laboral.

En Noruega, este cambio de paradigma no es interpretado como una negativa al trabajo, sino como una evolución del modelo laboral hacia esquemas considerados más saludables e inteligentes.

El impacto del estrés y la salud mental

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral también aparece vinculada a datos preocupantes sobre bajas por enfermedad y trastornos mentales.

Según se desprende de la experiencia noruega, la preocupación no pasa únicamente por la cantidad de producción, sino por la calidad del rendimiento obtenido en contextos donde los trabajadores atraviesan altos niveles de agotamiento o presión permanente. En ese escenario, el modelo de cuatro días semanales comenzó a ser analizado como una alternativa para mejorar las condiciones laborales sin afectar el funcionamiento de las empresas.

Los resultados preliminares del programa piloto mostraron que, aun cuando no se incrementó la producción, tampoco se registraron caídas en los índices de productividad.

La prueba piloto y sus resultados

El programa implementado en 2024 se convirtió en la primera experiencia piloto noruega de semana laboral reducida. Durante seis meses, distintas empresas trabajaron bajo el modelo 100:80:100. Los resultados expuestos reflejaron mejoras en distintos indicadores vinculados al bienestar de los empleados:

Reducción del estrés en un 19% .

. Incremento de las horas de sueño , que pasaron de 6,6 horas por noche a 7 horas.

, que pasaron de 6,6 horas por noche a 7 horas. Aumento del 44% en la satisfacción con el tiempo disponible para actividades personales.

Los datos fueron difundidos por el sitio Xataka y mostraron que la reducción de la jornada no generó una caída en el rendimiento esperado.

El impacto positivo de la experiencia quedó reflejado además en una decisión empresarial concreta: 10 de las 11 compañías participantes resolvieron continuar con la semana laboral reducida una vez finalizada la prueba.

La hiperconectividad y el modelo tradicional

El debate sobre las jornadas reducidas también incorpora otro fenómeno creciente: la dificultad para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral.

Los trabajadores más jóvenes aparecen como quienes cuestionan con mayor intensidad el esquema heredado y advierten sobre el impacto de las notificaciones permanentes y la mensajería instantánea sobre el tiempo de descanso. Dentro de las preocupaciones planteadas aparecen situaciones cada vez más frecuentes:

Mensajes laborales fuera del horario de trabajo .

. Notificaciones constantes en dispositivos móviles .

. Interrupciones durante períodos de descanso .

. Dificultad para separar vida personal y actividad laboral.

En Noruega, parte del impulso hacia la semana laboral de cuatro días está relacionado precisamente con la necesidad de recuperar tiempos de descanso reales y limitar las interferencias laborales sobre la vida cotidiana.