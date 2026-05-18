Un terremoto de magnitud 5,2 en China dejó dos muertos y más de 7 mil evacuados

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este lunes la región de Guangxi, en el sur de China, dejando un saldo de al menos dos personas muertas, un herido y más de 7 mil evacuados. El sismo provocó derrumbes de viviendas, daños estructurales y una rápida movilización de los equipos de emergencia, que continúan trabajando en la zona afectada para asistir a la población y localizar posibles sobrevivientes.

El episodio ocurrió a las 00.21 hora local en el distrito de Liunan, perteneciente a la ciudad de Liuzhou. Según informó el Centro de Redes Sismológicas de China, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de ocho kilómetros y tuvo su epicentro en esa región del país.

El impacto del fenómeno se sintió en distintas ciudades de Guangxi y obligó a activar protocolos de emergencia en zonas urbanas y rurales, mientras las autoridades comenzaron tareas de evacuación, rescate y verificación de daños.

El momento del sismo

El terremoto sorprendió a la población durante la madrugada y generó escenas de alarma en distintos puntos de la región. Las consecuencias comenzaron a observarse inmediatamente después del temblor. Según las autoridades, al menos 13 construcciones se derrumbaron y numerosas viviendas sufrieron daños estructurales de diversa consideración.

Además:

Dos personas murieron .

. Una persona resultó herida .

. Más de 7.000 habitantes debieron abandonar sus hogares.

Las evacuaciones se realizaron tanto en áreas urbanas como rurales, especialmente en sectores donde existía riesgo de nuevos derrumbes o afectaciones estructurales.

🇨🇳 | Un terremoto de magnitud 5.2 azotó Liuzhou, en la provincia de Guangxi, China. pic.twitter.com/AoYjkKqcpD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 18, 2026

El operativo de rescate y la búsqueda de sobrevivientes

Tras el terremoto, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo especial de emergencia para coordinar las tareas de asistencia y rescate.

En el operativo participan bomberos, servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, equipos especializados en búsqueda y rescate. La cadena estatal CCTV confirmó que los equipos de emergencia lograron localizar con vida a una persona que era intensamente buscada en la comunidad de Taiyangcun.

Según precisaron las autoridades, el sobreviviente fue hallado con signos vitales estables y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica. Mientras continúan las tareas en las zonas más afectadas, los rescatistas trabajan contra reloj para detectar posibles víctimas atrapadas entre los escombros de las viviendas colapsadas.

Las ciudades afectadas y el alcance del fenómeno

El sismo se percibió en distintas ciudades de Guangxi, una de las regiones más importantes del sur chino. Entre las localidades donde se sintió el movimiento se encuentran Liuzhou, Guilin, Nanning, capital regional de Guangxi.

La amplitud con la que fue percibido el terremoto generó preocupación inmediata entre la población y motivó evacuaciones preventivas en numerosos sectores. Las autoridades locales comenzaron además inspecciones sobre infraestructura considerada sensible o estratégica para evitar nuevos riesgos.

Inspecciones y control de daños

Luego del terremoto, los organismos de emergencia iniciaron controles en distintos puntos considerados críticos. Las inspecciones alcanzan:

Viviendas afectadas .

. Rutas y puentes .

. Sistemas de agua .

. Redes de suministro eléctrico .

. Instalaciones de gas .

. Sectores con riesgo de deslizamientos o fallas geológicas.

El objetivo de estos operativos es determinar el nivel de afectación estructural y prevenir nuevos incidentes derivados del movimiento telúrico o de posibles réplicas. Pese al impacto del fenómeno, las autoridades indicaron que los servicios básicos continuaban funcionando con normalidad en la zona afectada.

Réplicas y movimientos secundarios

Tras el terremoto principal, la actividad sísmica continuó registrándose en la región. Las autoridades reportaron al menos cinco movimientos secundarios antes y después del episodio principal, con magnitudes que oscilaron entre 2,2 y 3,2.

Además, el organismo sismológico informó que a las 07.41 hora local se produjo una réplica de magnitud 3,3 en el mismo distrito de Liunan, a una profundidad de 10 kilómetros. La continuidad de estos movimientos mantiene en alerta a los equipos de emergencia y a los organismos encargados del monitoreo geológico.