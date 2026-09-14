Una cuenta de Maduro agradeció el respaldo a Cilia Flores mientras ella pide prisión domiciliaria

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores continúan detenidos en Brooklyn, la cuenta en X del depuesto presidente de Venezuela publicó este domingo un mensaje de agradecimiento por las expresiones de apoyo recibidas por su esposa, quien solicitó a la Justicia de Nueva York cumplir el arresto domiciliario en un departamento ubicado en Manhattan debido a sus problemas de salud.

El pedido de Flores se conoció días atrás y está fundamentado en sus problemas cardíacos, que, según sus abogados, requieren un tratamiento que no puede recibir adecuadamente en la prisión federal donde permanece detenida.

Desde el perfil de Maduro agradecieron las muestras de solidaridad que fueron dirigidas hacia Flores y destacaron la importancia de ese acompañamiento en el momento que atraviesa. "Queremos agradecer de manera muy especial las expresiones de comprensión, solidaridad y apoyo que le han hecho llegar a ella en este momento en que tanto las necesita, para lograr superar los problemas de salud que ustedes han conocido", señala el mensaje publicado en la red social X.

El escrito fue fechado en Nueva York, ciudad en la que Maduro se encuentra detenido junto a su esposa desde enero, cuando ambos fueron capturados por militares de Estados Unidos en Caracas.

El mensaje también incluyó un pedido dirigido a la población para que rece por la recuperación de Flores. Desde la cuenta solicitaron orar para que todo el "amor se convierta pronto en salud, vida y libertad".

Un mensaje de agradecimiento y respaldo

La publicación difundida desde la cuenta de Maduro concluyó con un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que se destacó la solidaridad recibida y se apeló nuevamente a la esperanza frente a la situación que atraviesan ambos detenidos.

"Sigan con amor, alegría y honestidad, construyendo la fuerza para garantizar los caminos libres de nuestra Patria. Cilia y yo los abrazamos por ahora y para siempre", expresó el mensaje.

A continuación, el escrito agregó: "Ustedes son la juventud eterna que se alimenta de sus logros diarios y de su fuerza solidaria. Que Dios bendiga a nuestra juventud por siempre".

La publicación se produjo mientras avanza el proceso judicial que enfrenta el matrimonio y luego de que la defensa de Flores presentara formalmente el pedido para modificar sus condiciones de detención.

El pedido de prisión domiciliaria de Cilia Flores

Cilia Flores tiene 69 años y, a través de sus abogados Mark Donnelly y Andrés Sanchez, solicitó al sistema judicial de Nueva York que le permita abandonar la prisión federal de Brooklyn para ser trasladada a una vivienda dentro de un complejo de Manhattan.

El objetivo planteado por su defensa es que pueda mejorar su estado de salud y esperar allí el comienzo del juicio, previsto para junio de 2027. Los abogados argumentaron que la cárcel federal donde permanece detenida no reúne las condiciones necesarias para que Flores pueda llevar adelante el proceso de recuperación que requiere su estado cardíaco.

La presentación judicial describe una situación de salud que, según la defensa, se agravó durante su detención. Los abogados señalaron que Flores convivió durante años con un prolapso de la válvula mitral, una afección para la cual tenía indicado un tratamiento específico.

Desde su arresto, según indicaron sus representantes legales, no pudo recibir una inyección mensual necesaria para controlar esa afección.

La situación también habría estado acompañada por distintos síntomas físicos. En la carta presentada ante la Corte, los abogados describieron episodios de:

Dolor de pecho.

Arritmias.

Dificultades para respirar.

Pérdida de más de 11 kilogramos desde su detención.

Estos elementos fueron incorporados como parte de los fundamentos utilizados para solicitar que pueda esperar el juicio fuera de la prisión federal.

Un tratamiento cardíaco para atender

La defensa también señaló que los médicos recomendaron a Flores someterse a un cateterismo cardíaco, una intervención que, de acuerdo con los abogados, podría derivar en procedimientos adicionales. En ese escenario, la defensa considera que la mujer de 69 años necesitaría un período adecuado para recuperarse y un entorno que favorezca su restablecimiento.

En la presentación judicial, el equipo legal sostuvo que, si finalmente se realizan esos procedimientos, Flores "necesitará tiempo adecuado para recuperarse de cualquier procedimiento en un entorno propicio para restablecer su salud".

El planteo busca, de esta manera, que las condiciones de detención sean modificadas mientras se desarrolla el proceso judicial y hasta el inicio del juicio previsto para junio de 2027.

Maduro y Flores continúan detenidos en Brooklyn

La situación de Cilia Flores se inscribe en el proceso judicial que también involucra a Nicolás Maduro. Ambos permanecen detenidos en Brooklyn desde enero, después de haber sido capturados por militares de Estados Unidos en Caracas.

El matrimonio enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, acusaciones ante las cuales ambos se han declarado inocentes.

La solicitud de Flores se produce, por lo tanto, mientras los dos continúan bajo custodia y a la espera del proceso judicial. En este contexto, el pedido de prisión domiciliaria presentado por los abogados de Flores se concentra específicamente en su estado de salud y en las condiciones necesarias para que pueda recibir el tratamiento que, según la defensa, requiere.