La periodista detenida por el régimen de Cuba a los argentinos: Saben lo que es una dictadura, les pido solidaridad

En medio de la prisión domiciliaria a la que fue sometida tras participar el domingo 11 de julio de las protestas en Cuba en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, la periodista Camila Acosta, corresponsal para el diario ABC de España, contó detalles de sus días en la comisaría e hizo un reclamo a los argentinos que desconocen lo que sucede en la isla.

“Los argentinos que padecieron dictaduras saben de qué se trata, por favor no abandonen al pueblo”, pidió la joven cubana, de 28 años, y tras ello agregó: “Los argentinos saben lo que es una dictadura y por eso pueden solidarizarse. No se trata de ideologías, se trata de humanidad, estamos sufriendo por una ideología, les pido solidaridad y humanidad”.

Así Acosta defendió su postura y sus reclamos, luego que el presidente Alberto Fernández evitara criticar al gobierno cubano y dijeron al ser consultado sobre las manifestaciones: “No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba, lo que tengo claro, como dijo Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa lo que pasa, terminemos con los bloqueos, le están haciendo un daño incalculable y también a Venezuela”.

“Las personas que dicen que lo que sucede en Cuba se debe al embargo son cómplices de la represión”,afirmó Acosta y detalló que en la isla faltan medicamentos, que con el carné mensual que el gobierno entrega no alcanza para comer y que mientras el pueblo padece la escasez las figuras del gobierno duermen en mansiones vigiladas y sin que les falte nunca nada.

En diálogo con radio Mitre asimismo relató que tras ser detenida por cubrir lo que pasaba en las marchas estuvo detenida en dos estaciones policiales, con malas condiciones, celdas sucias, calor, mosquitos. También dijo que fue acusada de provocar desorden público y que quisieron hacerla responsable de los hechos, algo a lo que se negó.

“Permanecí incomunicada por cuatro días. Ahora hay muchas personas desaparecidas, son más de 10 los centros de detención en La Habana y todos están abarrotados de personas”, aseguró y contó cómo fue que a los oficiales del gobierno les dijo que no se arrepentía de lo hecho y que lo volvería a hacer.

“Me confiscaron mi equipo de trabajo, también mi celular, no tengo acceso a redes sociales. Con muy poca gente me pude poner en comunicación. Desde el lunes que fui detenida no tuve acceso, por tres días. Ahora estoy en la casa de un amigo porque me quitaron mi renta. Acá cumplo la prisión domiciliaria. Las autoridades en los últimos días se vieron obligadas a poner Internet pero bajaron la velocidad para que la gente no pueda subir videos”, añadió.

Asimismo, dijo que teme por su vida, por la de su familia e insistió: “Estoy con reclusión domiciliaria y soy vigilada 24 horas por la Policía para que no salga a la calle. No se van a quedar de brazos cruzados, buscarán otra alternativa para sacarme de mi profesión”.

Por último la periodista admitió que también tiene miedo por el futuro de sus seres queridos, dado que sus padres como la mayoría de los cubanos tienen trabajos que están vinculados al Estado. “Me preocupa lo que pase con mi familia. En más de un año fueron citados, amenazados, temo que pierdan sus trabajos”.

Y cerró: “El que quiera saber qué sucede solamente tiene que buscar los videos, que hablan por sí mismos. Ahí está un pueblo que ha dicho basta y pide libertad. Ya no creemos en este sistema, nuestros padres y abuelos creyeron y se frustraron. Esta es la postura que demos asumir los jóvenes, enfrentar al sistema, no habrá cárcel para tantos millones de cubanos”.

Imágenes falsas

Luego de la denuncia hecha por el presidente Díaz-Canel, quien horas después de las protestas desatadas el domingo 11 aseguró que las fotos que circulaban en redes sociales no correspondían a la isla, retrataban marchas en otros países (entre ellos la Argentina, según sus palabras, otros organismos denunciaron la alteración de estos documentos.

Según AFP Factual, el grupo de verificaciones de la agencia de noticias, desde el comienzo de las manifestaciones se mostraron imágenes que no tienen relación con lo que sucede en la isla, como la foto de un menor con una herida en la cabeza.

Miles de personas salieron el domingo a las calles en Cuba para protestar por los cortes de energía, un aumento de casos de Covid-19, escasez de productos básicos y el sistema de un solo partido. Los primeros informes de las protestas fueron seguidos rápidamente de cortes de Internet y restricciones en redes sociales y las plataformas de mensajería para evitar que fotos y videos pudieran compartirse.

El gobierno de Cuba, que durante mucho tiempo tuvo el monopolio de los medios de comunicación,advirtió a los ciudadanos que no crean las noticias e imágenes compartidas en las redes sociales.