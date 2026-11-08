La prensa internacional puso el foco en las diferencias entre León XIV y Javier Milei

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo una amplia repercusión en medios internacionales, que centraron buena parte de sus coberturas en las diferencias entre las posiciones de la Iglesia Católica y el gobierno de Javier Milei. Las tensiones en torno a la justicia social, el papel del Estado y la atención a los sectores vulnerables fueron algunos de los ejes más mencionados.

La prensa de distintos países también analizó el encuentro entre el Pontífice y el Presidente, con lecturas que oscilaron entre la cordialidad institucional y las divergencias ideológicas.

Qué publicaron los medios de Brasil y Chile

En Brasil, el diario Folha de São Paulo señaló que León XIV llegaba a una Argentina que había quedado "huérfana" tras la visita de Francisco. El periódico sostuvo que Milei confiaba en la magnitud del acontecimiento para disimular las tensiones del encuentro y recordó los duros calificativos que el mandatario había utilizado en el pasado para referirse a su antecesor.

Por su parte, O Globo consideró que la visita podía dejar al descubierto los desacuerdos entre las políticas del Gobierno y las posiciones de la Iglesia.

Según el medio brasileño, aunque ambas partes intentarían evitar una lectura política del viaje, detrás de los gestos de acercamiento persistían diferencias sobre cuestiones sociales, políticas y económicas. También planteó que el Gobierno buscaba impedir que los discursos del Papa fueran utilizados políticamente por la oposición o tuvieran impacto en el electorado.

En Chile, el portal Emol destacó que se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina en casi 40 años y describió la llegada del Pontífice. En tanto, el sitio BíoBío puso el foco en la detención de un sospechoso por amenazas de muerte contra León XIV.

La mirada de España: cordialidad institucional y diferencias de fondo

En España, el diario ABC resumió el encuentro entre el Papa y Milei con una referencia a la cordialidad de las formas, pese a las diferencias sobre justicia social, mercado y atención a las personas vulnerables.

El periódico describió el saludo entre ambos como una imagen de una Argentina atravesada por divisiones ideológicas y sostuvo que representan visiones distintas de la sociedad.

En particular, contrastó las posiciones sobre la justicia social: mientras Milei la ha definido como una forma de apropiación del fruto del trabajo de una persona para entregárselo a otra, la doctrina social de la Iglesia la considera uno de sus principios centrales y pone el acento en la dignidad de cada persona.

Otros medios españoles también abordaron la visita. El Mundo tituló su cobertura con una referencia a Jorge Bergoglio: "León XIV paga la deuda de Francisco con una visita de cuatro días a la Argentina, donde se reunirá con Javier Milei".

Por su parte, El País destacó el llamado del Pontífice a "escuchar" y al "cuidado de la palabra". También resaltó uno de los conceptos centrales de su primer discurso en el país: "La economía debe estar al servicio de la persona".

Italia y Estados Unidos destacaron el mensaje del Papa

Desde Italia, La Repubblica tituló su cobertura: "León XIV reprende a Milei: 'La economía está al servicio de la persona, en la democracia sirve el diálogo'".

En su análisis, el diario señaló que el Papa instó al Presidente a preservar la democracia y a no perder de vista a quienes atraviesan dificultades en materia de empleo y atención sanitaria. También vinculó el mensaje con las críticas de la Iglesia a algunas de las reformas impulsadas por el Gobierno.

El Corriere della Sera, por su parte, describió el encuentro como el de "el Papa misionero" con el mandatario ultraliberal y volvió a poner el acento en las diferencias sobre la justicia social y el papel de la política y la economía.

En Estados Unidos, The New York Times tituló: "En Argentina el papa León se reunirá con la Iglesia en desacuerdo con el presidente Milei". El diario sostuvo que el viaje se desarrolla en un contexto de tensiones entre el Gobierno libertario y una Iglesia Católica comprometida con la justicia social.

La cadena CNN también centró su cobertura en el mensaje del Pontífice sobre la democracia. En su publicación, señaló que León XIV instó a Milei a salvaguardarla y relacionó la visita con el debate por las medidas de austeridad, los recortes del gasto social y las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia.

La segunda etapa del viaje por Sudamérica

En Perú, los diarios La República y la radio RPP informaron sobre la llegada del Papa a la Argentina y el encuentro previsto con el Presidente. Los medios también señalaron que el país constituye la segunda etapa de una gira sudamericana que continuará el miércoles con su llegada a territorio peruano.

En conjunto, las coberturas internacionales reflejaron el interés por el vínculo entre León XIV y Milei, pero también por el contenido político y social de los mensajes del Pontífice. La cordialidad del encuentro institucional convivió, en los análisis de distintos medios, con las diferencias de fondo entre las concepciones de la Iglesia y las políticas del Gobierno.