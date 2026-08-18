Shakira llegó a Colombia: reconstruirá una universidad y diez escuelas afectadas

La cantante colombiana Shakira visitó este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 grados que una semana antes golpeó a Colombia. El sismo dejó más de 300 muertos, además de decenas de miles de viviendas destruidas, y provocó graves daños en distintas regiones del país.

Durante su recorrido por las zonas afectadas, la artista estuvo acompañada por Howard Buffet, filántropo e hijo del magnate financiero Warren Buffet. La presencia conjunta tuvo como eje la posibilidad de avanzar en trabajos de reconstrucción y asistencia, especialmente vinculados con la educación y las comunidades afectadas por el terremoto.

En ese contexto, Shakira anunció que dedicará sus esfuerzos personales a la recuperación de una de las instituciones educativas afectadas por el sismo. Se trata de la Universidad Tecnológica del Chocó, cuya infraestructura sufrió daños como consecuencia del terremoto.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó", anunció la cantante durante su paso por las zonas afectadas.

La visita también estuvo acompañada por otro compromiso: la construcción de 10 escuelas nuevas en la zona, una iniciativa que se suma al trabajo que la artista ya desarrolla a través de su fundación.

Un compromiso con la reconstrucción educativa

La reconstrucción de los espacios educativos aparece como uno de los principales ejes de la visita de Shakira a Quibdó. La cantante destacó la importancia de que los niños puedan regresar a las aulas y remarcó que la interrupción de la actividad escolar representa también una pausa en sus posibilidades de desarrollo.

"Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir", consideró la cantante colombiana durante su diálogo con la prensa.

El compromiso anunciado contempla tanto la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó como la construcción de 10 nuevas escuelas. Para llevar adelante los trabajos, Howard Buffet colaborará con la Fundación Pies Descalzos, organización creada por Shakira en 1997.

La cantante explicó que esa colaboración fue uno de los motivos por los cuales consideró importante que Buffet la acompañara durante la visita a la región.

"Por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", explicó Shakira. El anuncio se produce en una zona que enfrenta las consecuencias del terremoto mientras mantiene además una situación social marcada por elevados índices de pobreza.

La Fundación Pies Descalzos y su trabajo en Quibdó

La visita de Shakira a Quibdó también está relacionada con una trayectoria de trabajo que su Fundación Pies Descalzos desarrolla desde hace dos décadas en la ciudad.

La organización fue fundada por la cantante en 1997 y tiene como uno de sus ejes el acompañamiento a comunidades y proyectos educativos. En Quibdó, ese trabajo tiene antecedentes concretos: en 2005, la fundación inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte, destinada a estudiantes de primaria.

Durante su paso por la ciudad, la cantante visitará además distintos proyectos educativos impulsados por su fundación. La organización acompaña actualmente a más de 300 colegios públicos en Colombia y ya lleva construidos o intervenidos al menos 22 centros educativos.

La presencia de Shakira en el territorio se plantea así sobre una estructura de trabajo que la Fundación Pies Descalzos ya desarrolla en el país y que ahora incorpora la respuesta a los daños provocados por el terremoto.

La reconstrucción educativa adquiere particular relevancia en este contexto porque el impacto del sismo afectó viviendas y edificaciones y dejó a miles de personas damnificadas.

El Chocó, entre los departamentos más afectados

El departamento del Chocó se encuentra entre las zonas más afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto. En la región se registraron 13 muertos, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

El impacto del sismo se suma a una realidad social compleja. El Chocó es señalado además como una de las zonas con mayores índices de pobreza de Colombia, lo que profundiza las dificultades que enfrentan las comunidades afectadas para recuperarse de los daños provocados por el fenómeno. En este escenario, la visita de Shakira estuvo centrada en observar las consecuencias del terremoto y en anunciar compromisos concretos relacionados con la reconstrucción de espacios educativos.

La cantante llegó a Quibdó una semana después del sismo que golpeó al país y que dejó un saldo de más de 300 muertos y decenas de miles de viviendas destruidas. Su recorrido estuvo acompañado por Howard Buffet y tuvo como uno de sus principales anuncios la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó y la construcción de nuevas escuelas.

Solidaridad y respuesta

El viaje a las zonas afectadas no fue el primer gesto público de Shakira frente a la tragedia. La cantante ya había expresado su solidaridad con las víctimas del terremoto y sus familias el mismo día del sismo, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

En aquella oportunidad, destacó la capacidad de los colombianos para acompañarse en momentos de dificultad. "En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros", había escrito.

Una semana después, esa expresión de solidaridad se trasladó al territorio con su visita a Quibdó y con el anuncio de acciones vinculadas a la reconstrucción.