Terremotos en Venezuela: asciende a 6.438 la cifra de fallecidos

La cifra de muertos por el doble sismo del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 6.438, es decir, 137 más que la semana anterior, de acuerdo con el balance actualizado difundido este lunes por el Gobierno.

El boletín informativo destacó que se han entregado 335 viviendas a las familias afectadas y 59.109 edificaciones han sido inspeccionadas para comprobar su habitabilidad.

De las evaluaciones que se han realizado, 34.680 resultaron habitables, 13.733 tienen restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó hoy 48 nuevos apartamentos en Caracas y aseguró que el Gobierno nacional promueve una política habitacional que comprende construcción de viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparaciones de edificaciones para acompañar a los afectados.