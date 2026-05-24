La sonda Psyche de la NASA captura impresionantes imágenes de Marte

La misión Psyche de la NASA dio un paso decisivo en su travesía hacia uno de los objetos más enigmáticos del sistema solar. El pasado 15 de mayo de 2026, la sonda realizó un sobrevuelo cercano a Marte que no solo permitió obtener imágenes de alta calidad de la superficie marciana, sino que además resultó fundamental para ajustar la trayectoria de la nave rumbo a su destino final: el asteroide Psyche, al que se espera llegar en agosto de 2029.

Durante el acercamiento, la sonda pasó a una distancia de apenas 2.864 millas, equivalentes a 4.609 kilómetros de la superficie del planeta rojo. En ese contexto, los instrumentos de la nave lograron capturar una serie de imágenes detalladas de Marte, incluyendo una vista destacada del cráter de doble anillo Huygens y de las accidentadas formaciones geológicas del hemisferio sur marciano.

El registro fue obtenido mediante el instrumento de imágenes multiespectrales incorporado a la sonda Psyche, un sistema diseñado para analizar distintos tipos de información visual y geológica de los cuerpos celestes observados durante la misión.

Un sobrevuelo decisivo para la misión

Aunque las imágenes obtenidas generaron un fuerte impacto por su nivel de detalle, el sobrevuelo de Marte tenía además un objetivo técnico central para la NASA. La agencia espacial aprovechó la gravedad del planeta para incrementar la velocidad de la nave y modificar su recorrido sin necesidad de consumir combustible adicional.

Esta técnica, conocida como asistencia gravitacional, permite utilizar la atracción gravitatoria de un planeta para impulsar una nave espacial y redirigirla hacia nuevos objetivos de exploración.

Gracias a esta maniobra, los planificadores de la misión consiguieron darle un impulso significativo a la sonda Psyche, preservando así parte del propulsor que será necesario utilizar durante las próximas etapas del viaje.

El cráter Huygens y el antiguo terreno marciano

Entre las imágenes captadas durante el operativo se destacó especialmente la del cráter Huygens, una estructura de doble anillo rodeada por terrenos antiguos y accidentados que forman parte de las regiones más antiguas del hemisferio sur de Marte.

La fotografía permitió observar con gran nitidez la textura irregular del suelo marciano y las formaciones geológicas que caracterizan a esa región del planeta. La NASA destacó que el instrumento de imágenes multiespectrales permitió registrar detalles relevantes del relieve, aportando información visual de alta precisión en medio de una maniobra compleja que se desarrolló mientras la nave avanzaba a gran velocidad sobre el entorno marciano.

El viaje hacia el asteroide Psyche

El sobrevuelo sobre Marte forma parte de una misión mucho más ambiciosa: el estudio del asteroide Psyche, uno de los cuerpos más particulares del sistema solar.

La NASA prevé que la sonda llegue a ese objeto en agosto de 2029. Una vez allí, entrará en órbita para comenzar tareas de observación, mapeo de superficie y recopilación de datos científicos.

Los investigadores consideran que Psyche podría representar el núcleo metálico expuesto de un antiguo planetesimal, es decir, uno de los bloques fundamentales que participaron en la formación de los planetas durante las primeras etapas de la historia del sistema solar. Esa hipótesis convierte al asteroide en un objetivo científico de enorme interés para la comunidad astronómica internacional.

Una ventana al interior de los planetas

Según los especialistas, si la teoría sobre la composición de Psyche resulta correcta, el asteroide ofrecería una oportunidad excepcional para estudiar materiales que normalmente permanecen ocultos en el interior de los planetas rocosos.

Los científicos creen que cuerpos como la Tierra poseen núcleos metálicos profundos imposibles de observar directamente. En cambio, Psyche podría exponer parte de esa estructura al descubierto. Por ese motivo, la misión es considerada una posibilidad única para comprender mejor los procesos de formación planetaria y las características internas de los cuerpos rocosos del sistema solar.

La misión Psyche de la NASA dio un paso decisivo en su travesía hacia uno de los objetos más enigmáticos del sistema solar. El pasado 15 de mayo de 2026, la sonda realizó un sobrevuelo cercano a Marte que no solo permitió obtener imágenes de alta calidad de la superficie marciana, sino que además resultó fundamental para ajustar la trayectoria de la nave rumbo a su destino final: el asteroide Psyche, al que se espera llegar en agosto de 2029.

Durante el acercamiento, la sonda pasó a una distancia de apenas 2.864 millas, equivalentes a 4.609 kilómetros de la superficie del planeta rojo. En ese contexto, los instrumentos de la nave lograron capturar una serie de imágenes detalladas de Marte, incluyendo una vista destacada del cráter de doble anillo Huygens y de las accidentadas formaciones geológicas del hemisferio sur marciano.

El registro fue obtenido mediante el instrumento de imágenes multiespectrales incorporado a la sonda Psyche, un sistema diseñado para analizar distintos tipos de información visual y geológica de los cuerpos celestes observados durante la misión.