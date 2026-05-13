Las bolsas europeas suben tras la caída del petróleo en un clima de inquietud geopolítica

Las bolsas europeas registraron una suba este miércoles luego de la fuerte caída sufrida en la sesión anterior, en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre geopolítica y el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán.

La recuperación de los mercados estuvo acompañada por un retroceso en los precios del petróleo, aunque el escenario global continuó condicionado por las tensiones en Oriente Medio y por la falta de avances concretos en torno a un posible acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán.

El STOXX 600 recuperó terreno tras la caída previa

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,7%, ubicándose en los 611,06 puntos a las 07:03 GMT. El movimiento representó un rebote respecto de la jornada del martes, cuando el indicador había cerrado con una caída superior al 1%.

La recuperación también se trasladó a otros mercados regionales europeos, que operaban en terreno positivo durante las primeras horas de la rueda. Entre los principales índices del continente se destacaban:

El IBEX 35 de España, con una suba del 0,6% .

de España, con una suba del . El DAX de Alemania, que avanzaba un 0,7%.

El comportamiento de los mercados mostró un intento de estabilización luego de las pérdidas registradas en la sesión previa, aunque el clima financiero continuó atravesado por la cautela y la volatilidad derivadas de la situación internacional.

El petróleo retrocede mientras crece la incertidumbre

Uno de los factores centrales de la jornada fue el retroceso de los precios del petróleo, que se produjo en medio de un escenario de incertidumbre respecto del conflicto entre Washington y Teherán. Las expectativas de alcanzar un acuerdo de paz duradero comenzaron a debilitarse debido al estancamiento de las negociaciones entre ambas partes.

Según se informó, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no lograron avanzar porque ninguno de los dos actores consiguió acercar posiciones suficientes para alcanzar un entendimiento. En paralelo, Teherán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz, una región estratégica para el comercio energético internacional y particularmente sensible para el abastecimiento global de petróleo.

Las declaraciones de Donald Trump

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó declaraciones antes de una cumbre prevista con su homólogo chino en Pekín. El mandatario sostuvo que no considera necesaria la ayuda de China para poner fin a la guerra con Irán, pese al deterioro de las expectativas sobre una solución diplomática estable.

Las declaraciones aparecieron mientras persistían las tensiones internacionales y crecían las preocupaciones vinculadas al suministro energético global. La situación geopolítica continuó siendo observada de cerca por los mercados debido a la influencia directa que puede ejercer sobre los precios internacionales de la energía y sobre el comportamiento de los activos financieros.

La mirada de los analistas

La incertidumbre sobre Oriente Medio también quedó reflejada en los análisis del sector financiero y energético. Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova, sostuvo que las preocupaciones relacionadas con posibles interrupciones en el suministro continúan dando sostén a los precios del petróleo.

Según señaló:

Las tensiones geopolíticas mantienen la incertidumbre en el mercado.

La situación en Oriente Medio sigue condicionando las expectativas.

El petróleo permanece respaldado por el temor a eventuales alteraciones en la oferta.

La analista remarcó además la ausencia de una dirección clara para el mercado energético en el actual contexto internacional.

Las ganancias empresariales sostienen el optimismo

Más allá de la incertidumbre geopolítica, los mercados europeos también encontraron respaldo en las perspectivas corporativas vinculadas a la temporada de balances. Con el cierre de los resultados correspondientes al primer trimestre, las proyecciones indican que los beneficios empresariales europeos crecerían al ritmo más acelerado de los últimos tres años.

De acuerdo con datos recopilados por Lseg, se espera que las ganancias corporativas en Europa hayan aumentado un 10,2% durante el trimestre. Ese escenario ayudó a sostener el ánimo de los inversores y aportó impulso a distintos sectores del mercado europeo.