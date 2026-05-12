Colombia: al menos siete integrantes del ELN muertos en una operación del Ejército

Por lo menos siete integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron abatidos durante una operación militar realizada por el Ejército Nacional de Colombia en una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, al noreste del país.

Según el comunicado oficial de las fuerzas armadas colombianas, "de acuerdo con información de inteligencia militar, esta operación habría dejado unos siete muertos en el desarrollo de operaciones militares, cuyos cuerpos habrían sido extraídos por integrantes de esta organización terrorista". La declaración confirma que los fallecidos formaban parte de un grupo cuya función principal era la seguridad de altos mandos de la guerrilla.

La operación se desarrolló con coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía-CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), evidenciando un esfuerzo conjunto de distintas entidades del Estado para contrarrestar la presencia de grupos armados organizados en la región.

Desmantelamiento de campamentos y material estratégico

Durante la ofensiva, las autoridades lograron localizar dos campamentos con características de alta complejidad defensiva. Entre los hallazgos se incluyen:

Sistemas de fortificación utilizados para proteger las instalaciones del ELN.

utilizados para proteger las instalaciones del ELN. Material explosivo empleado para la adecuación de artefactos que podían ser lanzados mediante drones.

empleado para la adecuación de artefactos que podían ser lanzados mediante drones. Elementos para la fabricación e instalación de minas antipersonal, lo que evidencia la preparación para operaciones ofensivas y defensivas.

El hallazgo de este tipo de armamento resalta la planificación táctica de los grupos armados, así como la importancia de la operación militar para neutralizar sus capacidades destructivas y limitar su movilidad en zonas estratégicas.

Núcleo de seguridad estratégico del ELN

El Ejército colombiano enfatizó que la operación logró afectar un núcleo de seguridad clave para el ELN. Este grupo tenía como misión principal impedir el avance de las tropas hacia el norte, particularmente sobre las riberas del río Catatumbo, una zona con presencia histórica de actividades delictivas y de control territorial por parte de la guerrilla.

El comunicado oficial detalló que la comisión afectada tenía alto valor estratégico, pues era responsable de brindar seguridad a miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN cuando cruzaban desde la frontera, reforzando la importancia de su neutralización para debilitar la estructura de mando del grupo armado.

Continuidad de las operaciones militares

Las autoridades han subrayado que la ofensiva en Tibú forma parte de un esfuerzo más amplio y sostenido en la región del Catatumbo y en todo el territorio nacional. Según el Ejército de Colombia:

"Las operaciones militares continúan de manera sostenida en la región del Catatumbo y en todo el territorio nacional con el objetivo de proteger a la población civil, neutralizar las capacidades terroristas de los grupos armados organizados y afectar sus estructuras criminales".

Este enfoque evidencia un compromiso permanente con la seguridad nacional y la protección de la población civil, así como la prioridad de desarticular las capacidades logísticas, de comunicación y armamento de los grupos insurgentes.

Impacto estratégico y seguridad regional

La operación en Tibú representa un golpe significativo para la estructura operativa del ELN, particularmente en el control de corredores estratégicos y en la protección de sus mandos. La localización y desmantelamiento de campamentos, junto con la eliminación de miembros de alto valor estratégico, reducen temporalmente la capacidad del grupo de operar con libertad en una zona crítica para el flujo de armas y personas.

El hallazgo de artefactos explosivos y minas antipersonal también subraya la importancia de continuar con operaciones militares de inteligencia y coordinación interinstitucional, para evitar riesgos tanto a las tropas como a la población civil.