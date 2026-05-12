Trump anunció conversaciones con Cuba en medio de sanciones y la crisis energética

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que mantendrá conversaciones con Cuba, en un escenario marcado por el endurecimiento de las sanciones económicas impuestas por Washington y por la profundización de la crisis energética que atraviesa la isla.

El mandatario norteamericano realizó el anuncio mediante una publicación en su red Truth Social, donde definió a Cuba, gobernada por el régimen comunista, como "un país fallido" y afirmó: "¡Cuba pide ayuda, y vamos a hablar!". El mensaje no incluyó precisiones sobre el alcance de los eventuales diálogos ni detalles sobre posibles negociaciones entre ambas partes.

La declaración se produjo en un contexto de máxima tensión política y económica entre ambos países, luego de una serie de medidas impulsadas por la administración estadounidense destinadas a restringir los ingresos del régimen de La Habana y aumentar la presión sobre sus estructuras económicas y militares.

El mensaje de Trump

En su publicación, Trump insistió con sus críticas hacia el gobierno cubano y remarcó el deterioro que, según expresó, atraviesa la isla. "Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡Hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!", manifestó el mandatario en su breve mensaje.

Los dichos del presidente estadounidense llegaron después de que Washington sancionara el jueves pasado al conglomerado militar cubano GAESA, a su directora y a la minera Moa Nickel, una empresa mixta con participación canadiense.

Las medidas forman parte de una ofensiva económica impulsada por la administración Trump con el objetivo de limitar las fuentes de financiamiento del régimen cubano y afectar sectores considerados estratégicos por la Casa Blanca.

Las sanciones y el rol de Marco Rubio

El anuncio de las nuevas sanciones fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que la administración estadounidense continuará aumentando la presión sobre el gobierno cubano hasta que se implementen reformas políticas y económicas.

En un mensaje difundido en redes sociales, Rubio expresó: "Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias". Las nuevas restricciones fueron aplicadas bajo la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, que amplió el alcance de las sanciones estadounidenses hacia casi cualquier entidad extranjera con vínculos comerciales con sectores clave de la economía cubana.

Entre los sectores alcanzados se encuentran:

Energía

Defensa

Seguridad

Finanzas

Rubio señaló además que el objetivo de las sanciones es "privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos" y advirtió que podrían anunciarse nuevas designaciones "en los próximos días y semanas".

La crisis energética y los apagones masivos

Mientras se profundiza el conflicto diplomático y económico, Cuba continúa atravesando una severa crisis energética. Según informó la estatal Unión Eléctrica (UNE), este martes los apagones afectarán simultáneamente hasta al 61% del país durante el horario de máxima demanda.

La situación refleja un escenario crítico para millones de cubanos. De acuerdo con los datos oficiales, el promedio actual indica que los habitantes de la isla pasan más horas sin suministro eléctrico que con servicio disponible. La víspera, los cortes de energía alcanzaron:

Hasta 18 horas continuas en La Habana

Más de 20 horas consecutivas en otras provincias

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, estimó para el horario pico de la jornada una capacidad de generación de 1.290 megavatios (MW), frente a una demanda máxima de 3.250 MW.

Las cifras difundidas indican déficit energético con un 1.960 MW y una afectación estimada de 1.990 MW. La empresa estatal explicó además que ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país permanecen fuera de servicio debido a averías o tareas de mantenimiento. Estas centrales representan el 40% del sistema energético cubano.

Otro 40% del mix energético depende de motores de generación que utilizan diésel y fueloil, pero este sistema permanece paralizado desde enero por el bloqueo de combustible aplicado por Estados Unidos.

Un sistema obsoleto y falta de inversiones

El restante 20% de la generación eléctrica cubana proviene del gas y de fuentes renovables, particularmente de proyectos solares impulsados recientemente con apoyo chino. Expertos independientes sostienen que el sistema eléctrico cubano se encuentra obsoleto y arrastra un déficit de inversiones acumulado durante años.

Los estudios citados estiman que serían necesarios entre:

8.000 millones de dólares

10.000 millones de dólares

para recuperar el sistema energético de la isla.

Actualmente, Cuba requiere alrededor de 100.000 barriles diarios de petróleo, aunque solo 40.000 barriles corresponden a producción nacional, lo que incrementa la dependencia energética externa en un contexto de restricciones económicas y dificultades de abastecimiento.