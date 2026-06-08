León XIV calificó los abusos sexuales como una "plaga" y reclamó una respuesta justa

El Papa León XIV pronunció este lunes un firme llamado a la Iglesia para afrontar los casos de abusos sexuales en su seno durante una visita a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en Madrid. En una de las intervenciones más significativas de la jornada, el Pontífice definió esta problemática como una "plaga" y reclamó una respuesta decidida y concreta por parte de la institución eclesiástica.

El mensaje estuvo centrado en la necesidad de colocar a las personas afectadas en el centro de cualquier acción impulsada por la Iglesia. En ese sentido, sostuvo que quienes padecieron estas situaciones deben ser escuchados y acompañados mediante mecanismos que garanticen protección y procesos reales de recuperación.

León XIV expresó que "cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación", marcando así una de las definiciones más relevantes de su discurso ante los obispos españoles.

Las víctimas como eje de la respuesta institucional

Durante su intervención, el Papa remarcó que la responsabilidad de responder ante esta crisis no corresponde únicamente a la jerarquía eclesiástica. Por el contrario, extendió el compromiso a toda la comunidad católica, convocando a los fieles a involucrarse activamente en la construcción de respuestas frente a estos hechos.

Según señaló, toda la comunidad eclesial debe asumir un rol en el abordaje de esta problemática. En ese contexto, afirmó que la Iglesia está llamada a responder mediante herramientas concretas que permitan enfrentar las consecuencias de estos casos y prevenir que vuelvan a repetirse.

Entre los conceptos destacados por el Pontífice se encuentran:

• Escucha de las víctimas.

• Verdad en el tratamiento de los hechos.

• Justicia frente a los casos denunciados.

• Reparación para quienes sufrieron abusos.

• Prevención como política permanente.

• Desarrollo de una cultura del cuidado dentro de la comunidad eclesial.

"La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado", expresó León XIV durante su encuentro con los obispos.

Encuentro con víctimas de abusos

En paralelo a su actividad institucional, el Papa mantuvo este lunes una reunión con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en España. El encuentro se desarrolló en la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid y tuvo una duración cercana a una hora.

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, durante la audiencia el Pontífice transmitió a los presentes su "cercanía y la de toda la comunidad eclesial", además de ratificar su voluntad de que los aportes recibidos sirvan para fortalecer las futuras acciones de la Iglesia en esta materia.

Asimismo, manifestó su compromiso para que la Iglesia pueda convertirse verdaderamente en "un lugar seguro y espiritualmente sano", donde las personas afectadas encuentren consuelo y procesos de sanación.

La Santa Sede informó que cada una de las personas presentes compartió propuestas elaboradas a partir de sus propias experiencias personales. Esas iniciativas, según indicó el Vaticano, estuvieron orientadas a mejorar la eficacia de la respuesta eclesial frente a estos casos que fueron definidos como trágicos.

Controversias en torno a la reunión

El encuentro no estuvo exento de cuestionamientos. Según se informó, la reunión generó una fuerte controversia debido a las críticas formuladas por asociaciones de víctimas que no fueron invitadas a participar.

Las objeciones se produjeron en torno a la selección de las personas convocadas para la audiencia con el Papa, en un contexto donde diferentes organizaciones continúan reclamando mayor participación en los procesos vinculados al reconocimiento, acompañamiento y reparación de quienes sufrieron abusos dentro de la Iglesia.

La Oficina para el Reconocimiento y la Reparación

Mientras continúan desarrollándose iniciativas vinculadas a la atención de las víctimas, se informó que cerca de 430 personas ya acudieron a la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación en los casi dos meses que lleva activa. La cifra fue recordada por el diario El Mundo y posteriormente destacada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien valoró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia durante el pasado mes de marzo.

El funcionario señaló que desde el 15 de abril, fecha en que comenzó a funcionar la oficina, aproximadamente 430 personas recurrieron al sistema estatal de reparación destinado a las víctimas, subrayando que el mecanismo "está funcionando".

Bolaños explicó además que, una vez completadas las instancias correspondientes, será el Defensor del Pueblo quien tendrá a su cargo la decisión sobre las posibles indemnizaciones que pudieran corresponder a cada una de las víctimas.

Un llamado a la escucha, la reparación y la prevención

Las actividades desarrolladas por León XIV en Madrid estuvieron atravesadas por un mismo eje: la necesidad de que la Iglesia afronte los casos de abusos sexuales con una respuesta centrada en las víctimas. Tanto en su discurso ante los obispos españoles como en la reunión mantenida con personas afectadas por abusos cometidos por miembros del clero, el Pontífice insistió en la importancia de la escucha, la justicia, la reparación y la prevención como pilares fundamentales para abordar una problemática que definió como una "plaga" y frente a la cual reclamó un compromiso cada vez más decidido de toda la comunidad eclesial.