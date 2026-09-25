León XIV llegó a Francia para una visita histórica de cuatro días

El papa León XIV aterrizó este viernes en Francia para iniciar una visita de cuatro días que tendrá como escenarios principales París, Lourdes y Metz. Apenas el avión que trasladaba al pontífice tocó tierra en las afueras de la capital francesa, las campanas de las iglesias de todo el país comenzaron a sonar, dando comienzo formal a una gira que concentrará una importante atención política, religiosa y social.

El pontífice, de 71 años, fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte. El viaje representa además un momento particular porque constituye la primera visita de un jefe del Vaticano a París desde la llegada de Benedicto XVI en 2008.

La presencia de León XIV en territorio francés se produce casi tres años después de la visita del papa Francisco a Marsella, donde el pontífice argentino participó de unas jornadas dedicadas al Mediterráneo. En aquella oportunidad, Francisco había marcado el carácter específico de su viaje con una frase: "Voy a Marsella, no a Francia".

Ahora, en cambio, la agenda de León XIV contempla distintas ciudades y una serie de encuentros que abarcan cuestiones religiosas y asuntos de fuerte sensibilidad social y política.

París, primera escala de una agenda cargada

Las primeras palabras del Papa en Francia están previstas en el Palacio del Elíseo y posteriormente en la sede de la Unesco. En ese tramo inicial de la visita, uno de los asuntos centrales será la inteligencia artificial, un tema que ocupará un lugar destacado en las actividades del pontífice.

Macron preparó además obsequios para León XIV. Entre ellos se encuentra una reproducción de los nuevos vitrales de Notre-Dame y un "fragmento de ADN sintético" sobre el que se colocó "un ejemplar único" del Evangelio.

Luego de sus primeros compromisos, el Papa recorrerá 2,5 kilómetros en papamóvil por el centro de París hasta llegar a Notre-Dame. El desplazamiento se desarrollará en medio de un clima festivo y veraniego, en una capital que se prepara para recibir a una multitud.

La jornada tendrá su cierre en el Estadio de Francia, donde se realizará una vigilia multitudinaria. Allí se espera la presencia de 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años, que compartirán canciones y charlas con el pontífice. La expectativa quedó reflejada también en la velocidad con la que se agotaron las localidades. Según la diócesis de París, los lugares disponibles se agotaron "en una hora".

Una misa multitudinaria y el encuentro con migrantes

El sábado, el primer acto de León XIV estará vinculado con una de las dimensiones sociales de su visita: el Papa recorrerá un centro de acompañamiento a refugiados y migrantes de París.

Más tarde celebrará una misa en la plaza de la Concordia, una de las actividades centrales de su paso por la capital francesa. Para ese encuentro se inscribieron más de 600.000 fieles, que ocuparán los Campos Elíseos y distintas avenidas de los alrededores. La magnitud de la convocatoria explica parte del dispositivo preparado para la visita. París se encuentra ante un acontecimiento que no solo involucra actividades religiosas, sino también una movilización urbana de grandes dimensiones.

En total, se espera que un millón de personas sigan al Papa en París. La expectativa se expresa en los carteles de bienvenida instalados en distintos puntos de la ciudad y en la presencia de una gran carpa preparada para la misa del sábado en los Campos Elíseos.

Un operativo de seguridad de 15.000 efectivos

La visita del líder espiritual de 1.400 millones de católicos demandó un amplio despliegue de seguridad. El operativo contempla:

15.000 policías y gendarmes .

. Una inversión de 27 millones de euros .

. 2.500 periodistas acreditados .

. 17.000 voluntarios destinados a asistir a los fieles.

La magnitud del dispositivo acompaña la dimensión de las concentraciones previstas durante los cuatro días de actividades. París será el principal escenario de la primera etapa, con decenas de miles de jóvenes en el Estadio de Francia y cientos de miles de fieles convocados para la misa.

La agenda del pontífice, además, estará atravesada por cuestiones que exceden estrictamente el ámbito religioso. Durante su estadía, León XIV abordará asuntos como la inteligencia artificial, la eutanasia y las agresiones sexuales en la Iglesia. También se espera que se refiera a la acogida de migrantes y la paz en Europa, dos cuestiones que adquieren especial relevancia en el contexto político francés y europeo.

Migración, paz y el escenario político francés

El viaje de León XIV se desarrolla en un momento político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales y por el avance de la extrema derecha en las encuestas.

En ese escenario, los mensajes que el pontífice pueda transmitir sobre la acogida de migrantes y la paz en Europa estarán entre los aspectos observados de su visita. La agenda combina así celebraciones religiosas con encuentros vinculados a problemáticas sociales y políticas. El recorrido por París, Lourdes y Metz permitirá al Papa abordar diferentes dimensiones de su mensaje, desde la juventud y la innovación tecnológica hasta la situación de los migrantes, las víctimas de abusos y el futuro europeo.

Lourdes, un encuentro con víctimas de abusos

Después de las actividades en París, León XIV viajará el sábado y domingo a Lourdes. Allí mantendrá encuentros con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, uno de los temas sensibles que forman parte de la gira francesa.

El contacto con las víctimas se inscribe en una visita en la que las cuestiones relacionadas con las agresiones sexuales dentro de la Iglesia tendrán un espacio específico.

Lourdes será así una escala diferente dentro del recorrido, luego de las grandes concentraciones previstas en París y antes del cierre de la gira en Metz.

Metz y el mensaje sobre la paz y Europa

La última etapa de la visita será el lunes en Metz. Allí, el discurso de León XIV estará enfocado especialmente en la paz y el futuro de la Unión Europea.

Macron no asistirá a ningún acto religioso del Papa, pero sí estará presente en el discurso que pronunciará León XIV. El Palacio del Elíseo invitó además a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. La presencia de representantes europeos le dará al último tramo de la gira una dimensión particularmente vinculada con el futuro del continente y con el mensaje de paz que el pontífice tiene previsto desarrollar.

Los actos en Francia concluirán con una misa en la catedral de Metz y un encuentro interreligioso. Después, durante la noche, León XIV emprenderá el regreso hacia Roma.