El Pentágono desclasificó 71 archivos sobre ovnis y reveló un caso de graves secuela

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos difundió un nuevo lote de 71 archivos desclasificados relacionados con fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés. La documentación comprende un período que se extiende desde 1952 hasta 2025 y reúne distintos tipos de materiales vinculados con avistamientos, investigaciones, consecuencias médicas y estudios sobre conceptos asociados con tecnologías avanzadas.

La publicación responde a una directiva del presidente Donald Trump y está conformada por diferentes soportes documentales. Del total presentado, 55 archivos corresponden a documentos en formato PDF, 15 son registros en video y uno es un archivo de audio.

La procedencia de los materiales también fue detallada por las autoridades. 67 de los 71 expedientes fueron aportados por el Departamento de Defensa, mientras que los cuatro restantes corresponden a las fuerzas de seguridad del estado de Colorado.

Sin embargo, la publicación no implica que todo el contenido haya quedado disponible sin restricciones. Las autoridades confirmaron que 64 de los 71 expedientes contienen tachaduras e información retenida por razones de seguridad, por lo que una parte de los materiales permanece limitada.

Un informe médico sobre daños físicos severos

Entre los documentos que más impacto generan dentro del conjunto desclasificado aparece un informe de 38 páginas elaborado en 2010, dedicado a analizar daños físicos sufridos por observadores humanos después de un evento aeroespacial anómalo.

El estudio médico se concentra en la situación clínica de tres ingenieros de antenas que experimentaron síntomas severos. Los profesionales presentaron un cuadro que incluyó calor corporal, enrojecimiento de la piel, caída del cabello y signos de enfermedad por radiación.

El informe sostiene que las consecuencias no quedaron limitadas a los síntomas iniciales. Con el paso de los años, las lesiones derivaron en transformaciones celulares malignas, mientras que no fue posible identificar con precisión cuál había sido la fuente exacta de la exposición. El autor de la investigación amplió la comparación de los casos con información correspondiente a más de 300 incidentes no publicados de radiación por radiofrecuencia. A partir de la evaluación de las historias clínicas, el especialista expuso conclusiones categóricas acerca del posible despliegue de tecnología desconocida.

El documento médico desclasificado concluyó que se habían registrado suficientes incidentes y obtenido suficientes datos médicos como para sostener la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya estaban desplegados y resultaban opacos para la plena comprensión de los Estados Unidos.

Así, dentro del nuevo paquete documental, el componente médico ocupa un lugar central debido a que expone consecuencias biológicas concretas sufridas por los profesionales analizados.

Objetos esféricos y movimientos impredecibles en Medio Oriente

La documentación también incorpora registros audiovisuales relacionados con avistamientos militares en Medio Oriente. Uno de los videos fue grabado en 2025 mediante un sensor infrarrojo. En las imágenes aparecen seis pequeños objetos esféricos agrupados, que se desplazaban en formación y modificaban su trayectoria de manera impredecible.

Las mediciones oficiales incluidas en la documentación establecieron que los objetos presentaban una elevada capacidad de maniobra y alcanzaban una velocidad estimada de 770 kilómetros por hora.

El material desclasificado también incluye otro episodio ocurrido en 2022, registrado en la misma zona geográfica. En ese caso, los objetos observados tenían dimensiones de entre uno y dos metros y se desplazaban a velocidades de entre 80 y 180 millas por hora. La información incorporada en los registros se centra en las características observadas durante los episodios y en las mediciones disponibles sobre velocidad, dimensiones y comportamiento.

Los registros aportados por la policía de Colorado

El conjunto de archivos incluye además cuatro registros aportados por la policía de Colorado. Se trata de videos grabados con teléfonos celulares por agentes policiales durante octubre de 2023.

De acuerdo con las descripciones realizadas por los efectivos, el fenómeno observado no producía ningún sonido y emitía luces intermitentes de diferentes colores. Los agentes señalaron específicamente la presencia de luces rojas, azules y verdes, elementos que quedaron incorporados a los registros audiovisuales difundidos dentro del nuevo lote de documentación.

Física avanzada y documentos del programa AAWSAP

Otra parte de los archivos está vinculada con el Programa de Aplicaciones del Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas (AAWSAP), que funcionó entre 2008 y 2012 bajo la órbita de la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Dentro de ese marco fueron incorporados 37 informes de referencia técnica dedicados a conceptos relacionados con posibles tecnologías y fenómenos de física avanzada. Entre los temas abordados en esos documentos aparecen:

Propulsión por deformación.

Agujeros de gusano.

Antigravedad.

Mecanismos de invisibilidad.

Las autoridades del Pentágono remarcaron, no obstante, que estos materiales deben ser entendidos como síntesis teóricas de estudio. Su publicación no representa una validación científica actual de las tecnologías o conceptos abordados en los informes.

La aclaración establece una diferencia entre la existencia de los documentos y una eventual confirmación de que las tecnologías estudiadas hayan sido desarrolladas o se encuentren actualmente operativas.

Un audio de 1952 y el antecedente del Proyecto Libro Azul

Entre los materiales recuperados también aparece una grabación de audio de una hora correspondiente a 1952. El registro pertenece a Edward Ruppelt, quien posteriormente dirigió el conocido Proyecto Libro Azul entre 1952 y 1969.

La incorporación de este audio suma un componente histórico al conjunto de archivos recientemente difundidos, que abarca más de siete décadas, desde los documentos y registros de 1952 hasta los materiales correspondientes a 2025.

De esta manera, la documentación reunida permite recorrer diferentes períodos en los que fueron registrados o estudiados fenómenos anómalos, desde los primeros materiales incluidos en esta desclasificación hasta los episodios militares más recientes.

Una exención para que funcionarios puedan declarar

La nueva difusión de documentos se produce, además, junto con una decisión de carácter legal adoptada por el Pentágono. El organismo aprobó una exención legal especial destinada a empleados actuales y exfuncionarios gubernamentales. La medida contempla a aquellos testigos que están sujetos a acuerdos de confidencialidad y establece que puedan declarar ante las autoridades y compartir información oficial relacionada con ovnis sin afrontar sanciones ni persecuciones judiciales.

La disposición amplía así el marco para que personas que estuvieron vinculadas con información oficial puedan aportar testimonios sin quedar expuestas a las consecuencias derivadas de sus anteriores obligaciones de confidencialidad.