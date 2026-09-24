Arrestaron a la actriz Susan Sarandon en una protesta contra Benjamin Netanyahu

La reconocida actriz estadounidense Susan Sarandon fue arrestada este jueves, junto a su colega Hannah Einbinder durante una marcha contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando daba su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Las dos mujeres fueron esposadas y retiradas por la policía, una imagen que fue captada por la prensa y por ocasionales testigos, y que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Sarandon, recordada por su participación en la película "Thelma y Louise", entre otras, había dicho recientemente que perdió varias posibilidades laborales en Hollywood por su apoyo a Palestina.

Asimismo, también fue arrestado el humorista Caleb Hearon, mientras que la actriz Cynthia Nixon —protagonista de la serie Sex and the City— y su colega Elliot Page también participaron de la protesta aunque no fueron arrestados.

La manifestación había sido convocada por Jewish Voice for Peace (Voces Judías por la Paz), una organización que llamó a protestar contra la presencia de Netanyahu en la ONU y en respaldo a Palestina. Durante la movilización también fue detenida Darializa Ávila-Chevalier, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

A pesar de la protesta, el líder israelí habló ante la Asamblea de la ONU, y durante su discurso cuestionó a Mamdani y lo calificó de "antisemita", además de acusarlo de respaldar a Hamás.

Al mismo tiempo, en las inmediaciones de la sede de la ONU algunos manifestantes portaban banderas con la leyenda "End of genocide" (Fin del genocidio) en referencia a los ataques de Israel sobre Gaza, considerados por muchos observadores internacionales como crímenes de lesa humanidad.