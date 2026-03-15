León XIV se muda al histórico Palacio Apostólico que Francisco nunca quiso habitar

El papa León XIV se instaló oficialmente en el departamento papal del tercer piso del Palacio Apostólico, una residencia emblemática del Vaticano que permanecía sin uso desde hacía más de doce años.

La mudanza se concretó este sábado, luego de varios meses de trabajos de renovación destinados a actualizar las instalaciones del histórico edificio ubicado frente a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Según informó la Santa Sede, el pontífice se instaló acompañado por su equipo más cercano de colaboradores, marcando un gesto que dentro del Vaticano es interpretado como un cambio de estilo respecto del pontificado anterior.

El departamento papal había quedado vacío desde el inicio del gobierno de su predecesor, el papa Francisco, quien decidió no habitar la tradicional residencia papal durante todo su pontificado.

Una residencia cerrada durante más de una década

El Palacio Apostólico, una de las construcciones más simbólicas del Vaticano, había permanecido cerrado como residencia papal durante más de doce años.

Durante ese tiempo, el edificio no fue utilizado como vivienda del pontífice debido a la decisión adoptada por Francisco en 2013, cuando comenzó su pontificado. La elección del papa argentino de no ocupar el departamento tradicional generó una situación inédita dentro de la organización del Vaticano: por primera vez en décadas, la residencia histórica del Papa quedó vacía.

Palacio Apostólico

Para poder volver a utilizarla, la Santa Sede debió realizar una restauración integral del espacio, que incluyó diversas obras de actualización.

Entre los trabajos realizados se destacan:

Renovación de las instalaciones eléctricas

Actualización del sistema sanitario

Intervenciones estructurales en el edificio

Estas tareas se extendieron durante varios meses, con el objetivo de preparar nuevamente el espacio para su uso como residencia pontificia.

La decisión de Francisco que cambió la tradición

El motivo por el cual el departamento papal permaneció cerrado durante tanto tiempo se vincula directamente con una de las decisiones más simbólicas del pontificado de Francisco.

Desde el comienzo de su gobierno en 2013, el Papa argentino optó por no vivir en el Palacio Apostólico. En su lugar eligió instalarse en la Casa Santa Marta, una residencia ubicada dentro del Vaticano pero con características muy distintas.

La elección respondió a un criterio personal y pastoral. Según explicó entonces, buscaba mantenerse en un entorno comunitario y evitar el aislamiento que implicaba vivir en el Palacio Apostólico. Durante todo su pontificado, Francisco mantuvo esa decisión, lo que provocó que la vivienda tradicional del Papa permaneciera vacía durante más de una década.

La etapa previa de León XIV en el Sant'Uffizio

Tras su elección en mayo de 2025, León XIV no se trasladó inmediatamente al Palacio Apostólico. Durante los primeros meses de su pontificado continuó viviendo en un departamento más pequeño ubicado en el Palazzo del Sant'Uffizio, sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Ese período coincidió con las obras de restauración que el Vaticano llevaba adelante en la residencia papal, trabajos necesarios para volver a habilitar el espacio después de tantos años sin uso. La permanencia temporal en el Sant'Uffizio permitió que el proceso de renovación se completara antes de la mudanza definitiva.

Un estilo distinto en el nuevo pontificado

La decisión de trasladarse al Palacio Apostólico es interpretada dentro del Vaticano como una señal de la impronta que León XIV busca imprimir a su pontificado. El actual Papa, primer pontífice estadounidense y miembro de la orden agustina, ha mostrado desde su elección una preferencia por las formas más tradicionales del papado.

Esa tendencia se ha manifestado en distintos aspectos de su gestión:

La vestimenta pontificia

La organización de su residencia

La conformación de su equipo de trabajo

La mudanza al departamento papal se inscribe dentro de esa lógica, al recuperar una de las tradiciones históricas del gobierno de la Iglesia.

Señales de consolidación en su primer año

Dentro del Vaticano, la decisión también es interpretada como el inicio de una nueva etapa en el pontificado de León XIV, que en mayo próximo cumplirá su primer año.

En los últimos días, el Papa avanzó además con cambios en la estructura interna de la Santa Sede, acompañados por la designación de nuevos colaboradores en áreas clave. Estos movimientos son leídos por observadores del Vaticano como una señal de consolidación de su gobierno, en un momento en el que el pontífice comienza a definir con mayor claridad su estilo y la organización de su equipo.

Con la mudanza al histórico departamento papal del Palacio Apostólico, el pontificado de León XIV suma así un gesto institucional que simboliza el inicio de una etapa distinta en la conducción de la Iglesia, marcada por el regreso a una de las residencias más tradicionales del Vaticano.