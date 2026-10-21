León XIV no necesitará tratamiento oncológico tras la extirpación de un cáncer de pulmón

El Vaticano difundió un nuevo parte médico sobre la salud del Papa León XIV y confirmó que no necesitará tratamiento oncológico después de la intervención quirúrgica en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. Los resultados de los estudios determinaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada, mientras que una evaluación posterior concluyó que no será necesario aplicar terapias adicionales.

La actualización médica renovó la expectativa en torno a la recuperación del pontífice y a su próxima visita a la Argentina, prevista para noviembre. La información difundida por las autoridades vaticanas aportó precisiones sobre el diagnóstico y la evolución posterior a la operación, además de confirmar que los especialistas no consideran necesario continuar con un tratamiento oncológico.

"Los resultados confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una posterior evaluación oncológica confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", informaron.

El comunicado ratificó así dos aspectos centrales del cuadro médico: la naturaleza maligna del tumor extirpado y la conclusión de que la enfermedad se encontraba localizada. A partir de esos resultados, los especialistas determinaron que no era necesario indicar nuevas terapias oncológicas.

La operación fue el 13 de octubre en Roma

León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

Según la información difundida, la intervención se realizó sin complicaciones. El pontífice permaneció internado durante cinco días y recibió el alta médica el sábado 17 de octubre, tras lo cual continuó su recuperación. El parte médico posterior confirmó que el tumor era maligno, aunque la enfermedad estaba localizada. La evaluación oncológica realizada después de la cirugía determinó que no sería necesario ningún tratamiento adicional.

La secuencia de acontecimientos permitió conocer las distintas etapas del proceso: la intervención quirúrgica, la internación, el alta hospitalaria y la evaluación posterior de los resultados. La conclusión de los especialistas respecto de la ausencia de necesidad de nuevas terapias constituye el dato central del último informe.

Tras recibir el alta, el Papa continuó su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y comenzó a retomar sus actividades de manera gradual.

El regreso a la actividad pública

Uno de los momentos destacados de los últimos días fue la participación de León XIV en el rezo del ángelus del domingo, cuando presidió la ceremonia ante miles de fieles que se habían reunido para escucharlo.

La convocatoria fue estimada en 15.000 personas, que recibieron al pontífice con una ovación. Durante su intervención, el Papa agradeció las muestras de afecto y los buenos deseos que recibió para que su salud evolucionara favorablemente.

"Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas", expresó durante su discurso. Sus palabras estuvieron vinculadas con el proceso de recuperación y con la decisión de retomar progresivamente sus responsabilidades. Desde entonces, continúa en el Palacio Apostólico vaticano, donde avanza con la recuperación mientras reincorpora sus actividades de manera gradual.

La aparición pública después de la internación se produjo en un contexto de expectativa por conocer cómo evolucionaría su estado de salud tras la cirugía. El nuevo parte médico aportó posteriormente la confirmación de que no necesitará tratamiento oncológico adicional.

La visita a la Argentina

La evolución médica del pontífice también puso el foco en su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La posibilidad de concretar el viaje adquirió especial relevancia después de conocerse los resultados de la evaluación oncológica y la decisión de no indicar tratamientos adicionales. La agenda prevista contempla actividades en tres puntos del país durante esos días.

En relación con la visita, Stefano Margaritora, cirujano del Papa, aclaró que no existen motivos clínicos que impidan el viaje. Su declaración constituye una referencia importante en torno a la posibilidad de que León XIV mantenga la agenda prevista para noviembre.

La información difundida hasta el momento permite distinguir dos cuestiones: por un lado, la evolución médica posterior a la operación y, por otro, las condiciones clínicas vinculadas con el desplazamiento previsto a la Argentina. En este último aspecto, el cirujano señaló que no hay impedimentos clínicos para realizarlo.

La visita contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque la confirmación médica sobre la ausencia de obstáculos clínicos no equivale, por sí sola, a una comunicación de todos los detalles logísticos de la agenda.