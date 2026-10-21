Rusia aceptó reanudar las negociaciones de paz con Ucrania desde el 10 de noviembre

Rusia manifestó su disposición a reanudar las negociaciones de paz con Ucrania a partir del 10 de noviembre, luego de una reunión que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo este miércoles con Steve Witkoff, emisario del mandatario estadounidense, Donald Trump. El encuentro permitió plantear la posibilidad de retomar las conversaciones tripartitas, con la mediación de Estados Unidos, para abordar uno de los principales desafíos de un eventual escenario de posguerra: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania.

La información fue comunicada por Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, durante una rueda de prensa telefónica. Según explicó el funcionario, Putin transmitió directamente a Witkoff la voluntad rusa de volver a sentarse a la mesa de negociación en torno a la fecha propuesta.

"El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", señaló Ushakov.

La declaración representa una señal de apertura al diálogo por parte de Moscú, aunque la posibilidad de reactivar formalmente las conversaciones todavía depende de que las partes puedan avanzar en la definición de las condiciones necesarias para concretarlas.

La seguridad posterior a la guerra

El objetivo planteado para una eventual nueva ronda de negociaciones es discutir un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez que termine el conflicto armado. La propuesta contempla un formato tripartito, con participación y mediación estadounidense, para abordar las condiciones que podrían contribuir a establecer un escenario de seguridad después de la guerra.

De acuerdo con Ushakov, Witkoff consideró que la iniciativa rusa será recibida favorablemente por Donald Trump. Sin embargo, el funcionario del Kremlin no informó que exista un entendimiento definitivo entre los gobiernos involucrados para confirmar la fecha del 10 de noviembre.

Tampoco se dieron a conocer detalles concretos sobre la organización de una eventual nueva ronda, los puntos específicos que se incluirían en la agenda ni los términos que podrían servir de base para alcanzar un acuerdo.

Por lo tanto, la fecha mencionada constituye, por el momento, una posibilidad planteada por Rusia y no una convocatoria formal confirmada por todas las partes. La eventual reanudación del diálogo deberá desenvolverse en un contexto en el que persisten diferencias sobre las condiciones de seguridad y los términos de una salida negociada.

Putin escuchó las propuestas de Kiev y de sus aliados europeos

Durante la reunión, Witkoff transmitió a Putin los resultados de las consultas que había mantenido con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con representantes de países europeos en Oslo, Noruega. De esta manera, el encuentro también permitió poner en conocimiento del mandatario ruso las nuevas posiciones e ideas acordadas por Kiev y sus aliados europeos en relación con el conflicto.

Según la descripción de Ushakov, Putin escuchó esas propuestas, aunque la evaluación del Kremlin fue crítica. El asesor de Política Internacional sostuvo que las iniciativas presentadas aportaron pocos elementos útiles para avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra.

Esta diferencia de perspectivas refleja uno de los obstáculos que enfrenta cualquier intento de negociación: las posiciones expuestas por Ucrania y los gobiernos europeos no fueron consideradas por Moscú como una base suficientemente útil para facilitar avances sustanciales.

En ese marco, la transmisión de las propuestas a través del emisario estadounidense constituyó uno de los componentes centrales de la reunión, junto con la posibilidad de establecer una nueva instancia de conversaciones durante noviembre.

Las negociaciones permanecen interrumpidas

Ushakov indicó que las negociaciones tripartitas no se realizan desde mediados de febrero. Según explicó el funcionario ruso, la interrupción se produjo debido al comienzo de la operación militar estadounidense en Irán. La falta de continuidad de esas conversaciones constituye un antecedente relevante para comprender el alcance de la propuesta de reanudación. El eventual regreso al diálogo supondría retomar un canal de negociación que permanece inactivo desde hace varios meses, en medio de un conflicto que continúa sin una resolución acordada.

La posibilidad de reiniciar las conversaciones aparece, además, en un escenario marcado por la continuidad de los combates y por las diferencias entre Moscú, Kiev y los gobiernos europeos respecto de las condiciones necesarias para alcanzar la paz.

En consecuencia, la disposición expresada por Putin no implica que se haya alcanzado un entendimiento sobre el fin de la guerra. La definición de un mecanismo de seguridad para ambas naciones, así como la discusión de los términos de un posible acuerdo, continúa pendiente de negociaciones entre las partes.

La guerra en Ucrania y otros asuntos abordados durante el encuentro

La reunión entre Putin y Witkoff no estuvo limitada a la eventual reanudación de las conversaciones de paz. Durante el intercambio, el presidente ruso también se refirió a la situación militar en Ucrania y a otros temas de interés para ambos gobiernos.

Putin destacó lo que describió como la iniciativa estratégica de las fuerzas rusas en todos los sectores del frente. Asimismo, mencionó un ataque masivo ucraniano contra Moscú durante la jornada de las elecciones legislativas. Estas referencias formaron parte del análisis de la situación del conflicto que el mandatario ruso compartió con el representante estadounidense. No obstante, la información difundida sobre el encuentro no precisó nuevas medidas militares derivadas de esa conversación.

Además de la guerra en Ucrania, los interlocutores trataron cuestiones vinculadas con otros escenarios internacionales y con la relación bilateral entre Rusia y Estados Unidos.

Entre los asuntos abordados estuvieron:

La guerra en Irán, que también formó parte de la agenda del encuentro.

Un acuerdo para el suministro de diésel ruso a Estados Unidos.

Distintos proyectos de cooperación económica bilateral, de interés para ambos gobiernos.

La inclusión de estos temas muestra que la reunión comprendió cuestiones que exceden las negociaciones sobre Ucrania y que también involucran aspectos energéticos, económicos y de política internacional.