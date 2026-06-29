Los terremotos en Venezuela ya dejaron 1.719 muertos, más de 5.000 heridos

El impacto provocado por los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa reflejándose en la actualización diaria de las cifras oficiales. Este lunes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la cantidad de personas fallecidas como consecuencia del desastre asciende a 1.719, mientras que el número de heridos alcanzó los 5.034.

El nuevo parte oficial confirma la magnitud de una tragedia que mantiene movilizados a los organismos de emergencia y a cientos de familias que siguen aguardando noticias de sus seres queridos. La búsqueda de personas desaparecidas continúa sin interrupciones desde el momento en que ocurrieron los movimientos sísmicos.

En medio de esa incertidumbre, el drama humano sigue siendo una de las principales consecuencias del desastre. "No vamos a perder nunca la esperanza", aseguró un hombre que continúa buscando a su hija y a su nieto, reflejando el sentimiento de quienes permanecen a la espera de novedades mientras avanzan las tareas de rescate.

Las cifras oficiales y la estimación de desaparecidos

Al presentar el informe oficial diario, Jorge Rodríguez confirmó que el número de víctimas fatales llegó a 1.719 personas, mientras que los heridos suman 5.034.

Paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió una estimación que dimensiona la gravedad de la emergencia al señalar que podrían existir hasta 50.000 personas desaparecidas. La continuidad de los operativos de búsqueda responde precisamente a esa situación, con equipos que trabajan de manera permanente intentando localizar a quienes todavía no han podido ser encontrados desde el momento en que ocurrieron los terremotos.

El balance difundido este lunes incluye:

1.719 personas fallecidas.

5.034 personas heridas.

Hasta 50.000 desaparecidos, según la estimación realizada por la ONU.

Estas cifras muestran la dimensión de un evento que mantiene en desarrollo las tareas de asistencia y búsqueda.

Importantes daños en edificios

Además del elevado número de víctimas y personas heridas, los terremotos dejaron un fuerte impacto sobre la infraestructura. El reporte oficial indicó que 855 edificios sufrieron distintos niveles de daños como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Las zonas con mayores afectaciones corresponden al estado La Guaira y a Caracas, donde se concentra una parte importante de los daños estructurales relevados por las autoridades.

Dentro de ese total, 189 edificios colapsaron por completo, constituyendo una de las consecuencias más graves derivadas del desastre.

El impacto estructural informado oficialmente comprende:

855 edificios dañados.

189 edificios colapsados totalmente.

Especial afectación en La Guaira .

. Especial afectación en Caracas.

Continúan los operativos de búsqueda

Mientras las cifras oficiales continúan actualizándose, las tareas para localizar a las personas desaparecidas siguen desarrollándose sin descanso.

Las labores de búsqueda permanecen activas desde el momento en que ocurrieron los terremotos, en un escenario marcado por la incertidumbre y la expectativa de miles de familias. El testimonio difundido por un hombre que busca a su hija y a su nieto sintetiza ese sentimiento de esperanza que acompaña a quienes todavía esperan noticias de sus familiares: "No vamos a perder nunca la esperanza".

Con 1.719 fallecidos, 5.034 heridos, una estimación de hasta 50.000 desaparecidos, 609 réplicas registradas desde los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, además de 855 edificios dañados y 189 colapsados, las autoridades continúan monitoreando la situación mientras prosiguen las tareas de búsqueda y se mantienen los relevamientos sobre las consecuencias del que fue señalado como uno de los eventos sísmicos más graves registrados en la región en las últimas décadas.