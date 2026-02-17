León XIV recibió al Opus Dei mientras avanza la investigación por trata de personas en Argentina

El Papa León XIV recibió este lunes a la cúpula del Opus Dei en una audiencia en la que se abordaron diversos temas institucionales, entre ellos el caso judicial que enfrenta la organización en la Argentina a raíz de una investigación publicada por el diario LA NACION.

La causa por presunta trata de mujeres, surgida a partir de esa investigación periodística difundida en mayo de 2021, expuso el reclamo de 43 mujeres que denunciaron haber trabajado gratis para la institución religiosa. Este punto fue uno de los asuntos analizados durante el encuentro entre el Pontífice y las autoridades de la prelatura.

Durante la audiencia, el Papa recibió al prelado número uno del Opus Dei, el monseñor español Fernando Ocáriz, acompañado por el monseñor argentino Mariano Fazio, vicario auxiliar y número dos de la organización. Según un comunicado oficial difundido por la Obra, la reunión se desarrolló "en un ambiente de gran confianza".

En ese contexto, se informó que "se le explicó al Papa la perspectiva institucional sobre algunas controversias puntuales en la Argentina", en referencia al proceso judicial en curso.

La causa de las 43 mujeres y su evolución judicial

El caso involucra a 43 mujeres denominadas "numerarias auxiliares", cuya situación derivó en 2023 en una denuncia judicial por presunta trata de personas y explotación laboral. Estos delitos son rechazados de manera categórica por el Opus Dei, que sostiene que se ha producido una descontextualización de la realidad y una confusión entre distintos planos de reclamo: previsional, laboral y penal.

En julio de 2022, las autoridades de la institución en la Argentina crearon una Comisión de Escucha con el objetivo de comprender mejor los hechos denunciados. Esa instancia dio lugar posteriormente a una Oficina permanente de Sanación y Resolución, destinada a canalizar los planteos vinculados al conflicto.

De acuerdo con un resumen sobre la evolución del caso publicado en la página web del Opus Dei, en 2024 los fiscales solicitaron al juez de la causa que se citara a prestar declaración indagatoria a varias autoridades de la prelatura. En concreto, pidieron la convocatoria de cuatro sacerdotes que se desempeñaron como vicarios del Opus Dei en la Argentina durante tres décadas, bajo el argumento de que podrían tener responsabilidad en los hechos investigados por sus cargos.

En julio de 2025, la fiscalía reiteró su pedido de agosto del año anterior e incluyó la solicitud de indagatoria para monseñor Fazio, antiguo vicario regional en la Argentina y actual número dos de la prelatura, con residencia en Roma. Días después, el abogado querellante informó en una entrevista radial que había solicitado incorporar también en la investigación a Ocáriz.

Reforma de estatutos y cambios institucionales

Además del tema judicial, durante la audiencia celebrada en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano se abordó el proceso de reforma de los estatutos del Opus Dei, que se encuentra en curso desde hace casi cuatro años.

Según el comunicado de la Obra, el Papa señaló que el proceso de adecuación de los estatutos continúa en fase de estudio y que aún no es posible prever una fecha de publicación.

El origen de esta revisión se remonta a julio de 2022, cuando el papa Francisco promulgó el motu proprio Ad charisma tuendum (Para tutelar el carisma). Esa disposición redujo el poder e independencia de la prelatura creada por Juan Pablo II en 1982 y obligó a la institución a revisar sus estatutos tras la celebración de un congreso general extraordinario.

El decreto estableció que la forma de gobierno del Opus Dei debía basarse "más en el carisma que en la autoridad jerárquica", en sintonía con el testimonio de san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de la organización en 1928. Entre los cambios, el prelado ya no puede ser distinguido con el cargo de obispo.

Asimismo, se dispuso que la institución pase a rendir cuentas al Dicasterio del Clero, organismo encargado de evaluar cuestiones como la formación sacerdotal o eventuales controversias. La prelatura debe presentar ahora un informe anual sobre su situación y el desarrollo de su trabajo apostólico.

Evangelización, vocaciones y el camino al centenario

En la audiencia también se dialogó sobre las perspectivas y desafíos de la tarea de evangelización del Opus Dei en el mundo, en el marco del camino hacia su primer centenario, previsto para 2028. Además, se abordó la situación de las vocaciones en la Iglesia, con especial atención al contraste entre África y Europa.

Según el comunicado, durante el encuentro el prelado aseguró al Pontífice la unión y el afecto de los miembros del Opus Dei con el Papa y con toda la Iglesia, junto con la oración por su persona y sus intenciones.

Antes de concluir la reunión, León XIV impartió su bendición apostólica, que hizo extensiva a todos los miembros de la prelatura y a las personas que participan en sus apostolados en el mundo.