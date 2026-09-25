León XIV recorrió París, visitó Notre Dame y abrió una gira marcada por la paz

El papa León XIV, de 71 años, aterrizó este viernes en Francia para iniciar una visita de cuatro días que comenzó en París y continuará durante el fin de semana en Lourdes, para concluir el lunes en Metz.

El pontífice estadounidense-peruano fue recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte. Se trata de la primera visita de un jefe del Vaticano a París desde la llegada de Benedicto XVI en 2008. El viaje se produce casi tres años después de la presencia del papa Francisco en Marsella, donde participó de unas jornadas dedicadas al Mediterráneo. En aquella oportunidad, el pontífice argentino había aclarado: "Voy a Marsella, no a Francia".

En esta ocasión, en cambio, León XIV desarrolla una gira que incluye distintas ciudades francesas y una agenda amplia, con encuentros religiosos, sociales y políticos, además de actividades vinculadas con algunos de los principales debates de la actualidad.

Tecnología, inteligencia artificial y dignidad humana

Las primeras palabras del Papa en suelo francés tuvieron como escenarios el Palacio del Elíseo y la sede de la Unesco. En ambos espacios, la inteligencia artificial apareció como uno de los ejes centrales de la agenda.

Durante su discurso en el Elíseo, León XIV planteó la necesidad de que el desarrollo tecnológico permanezca vinculado con criterios éticos. En ese sentido, instó a "formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno", con el objetivo de que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

El pontífice también se pronunció sobre cuestiones vinculadas con la vida y expresó su rechazo a "las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos" y "la oferta de una muerte programada".

"La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano", señaló. Macron, por su parte, se refirió también a la inteligencia artificial y defendió la necesidad de establecer una "organización internacional" que permita evitar que los modelos más avanzados de esta tecnología terminen "en manos de unos pocos".

El recorrido hasta Notre Dame

Después de sus primeras actividades institucionales, León XIV recorrió 2,5 kilómetros en papamóvil por el centro de París hasta llegar a Notre Dame.

El desplazamiento estuvo acompañado por un clima festivo y por una multitud de fieles que salió a las calles para recibirlo. Las banderas amarillas y blancas del Vaticano estuvieron presentes durante el recorrido, en una jornada que mostró la expectativa generada por la llegada del pontífice. En su paso por el boulevard Saint-Michel, frente a los jardines de Luxemburgo, León XIV saludó especialmente a la comunidad de Perú.

La escena emocionó a numerosos fieles. Aida Huamán, una peruana de 56 años que había viajado a Francia para visitar a su hija y al pontífice, relató a AFP: "¡Me leyó el cartel. ¡Me siento recontrabien, superfeliz!". También expresó su emoción Issen Mote, fotógrafa peruana de 46 años que vive desde hace seis años en Francia. "Lo he llorado todo. Nos ha mirado", aseguró.

Una vigilia para 80.000 jóvenes

La agenda del viernes cerrará con una vigilia multitudinaria en el Estadio de Francia, donde se espera la presencia de 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años.

El encuentro tendrá canciones y charlas con el pontífice y constituirá uno de los principales momentos de contacto de León XIV con las nuevas generaciones durante su paso por París. La jornada del sábado continuará con una agenda igualmente intensa. En su primer acto, el Santo Padre abordará el aspecto más social de la visita mediante un encuentro en un centro de acompañamiento para refugiados y migrantes de París.

Posteriormente, celebrará una misa en la plaza de la Concordia. Para esa celebración se inscribieron más de 600.000 fieles, que ocuparán los Campos Elíseos y varias avenidas de los alrededores.

Una ciudad preparada para una multitud

La visita del líder espiritual de 1.400 millones de católicos implicó un importante despliegue de seguridad y organización. Para acompañar las actividades del Papa se movilizaron 15.000 policías y gendarmes, mientras que el operativo demandará una inversión de 27 millones de euros.

La cobertura periodística también será masiva: se acreditaron 2.500 periodistas. A ellos se sumaron 17.000 voluntarios, que estarán destinados a asistir a los fieles durante las distintas actividades. La magnitud de la convocatoria se refleja también en las previsiones para la capital francesa: se espera que un millón de personas sigan al Papa en París.

La expectativa se observa en las calles, donde se instalaron carteles de bienvenida, y en la preparación de una gran carpa destinada a la misa del sábado en los Campos Elíseos.

Una agenda atravesada por temas sensibles

Durante los cuatro días de visita, León XIV abordará una serie de cuestiones consideradas centrales para su agenda.

Entre los temas previstos aparecen:

Inteligencia artificial.

Eutanasia.

Agresiones sexuales en la Iglesia.

Acogida de migrantes.

Paz en Europa.

El contexto político francés también forma parte del escenario de la visita. La agenda papal se desarrolla en un momento marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales y por el avance de la extrema derecha en las encuestas. La presencia de León XIV en Francia, por lo tanto, combina las actividades estrictamente religiosas con encuentros y mensajes vinculados con cuestiones sociales, tecnológicas y políticas que atraviesan a la sociedad europea.

Lourdes: encuentro con víctimas de abusos

El segundo tramo de la gira llevará al Papa a Lourdes, donde permanecerá entre el sábado y el domingo.

Allí, uno de los momentos destacados será su encuentro con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. La actividad se inscribe en una visita en la que León XIV abordará públicamente una de las cuestiones sensibles vinculadas con la institución religiosa y que forma parte de los temas incluidos en su agenda durante su paso por Francia.

La gira francesa concluirá el lunes en Metz, donde el discurso de León XIV estará enfocado en la paz y el futuro de la Unión Europea.

Macron no asistirá a ninguno de los actos religiosos del Papa, pero sí estará presente durante el discurso que León XIV pronunciará en Metz. Para esa actividad, el Palacio del Elíseo invitó a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. La agenda en la ciudad incluirá además una misa en la catedral y un encuentro interreligioso.

Con esas actividades concluirá la visita del Papa a Francia. Luego, durante la noche, León XIV emprenderá el regreso hacia Roma.