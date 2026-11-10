Trump dijo que está "prácticamente" terminada la guerra con Irán tras la reunión con Catar

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que existe un "impulso positivo" hacia el fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros países de la región se inclinan por mantener el actual bloqueo naval estadounidense contra Irán, junto con la recién lanzada Operación Puerta de Hierro, cuyo objetivo es restringir las rutas terrestres de suministro de Irán, escribió Trump en una publicación en su red social Truth Social.

Todos estos países "preferirían mantener el statu quo", agregó el mandatario norteamericano, quien añadió que todos coinciden en que Irán no puede tener un arma nuclear, algo que calificó de "no negociable".

Irán ha reiterado en numerosas ocasiones que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

Al mismo tiempo, Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses siguen preparadas para emprender nuevas acciones militares, aunque pareció poco probable la reanudación de los ataques contra Irán.

"Si se produce algún cambio en los acontecimientos en Medio Oriente, Estados Unidos está 'preparado y listo' para actuar", afirmó Trump.

Asimismo, añadió: "Sin embargo, en este momento, eso parece bastante improbable". "Estamos viendo un impulso positivo hacia el fin de este conflicto".

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la Casa Blanca, Trump también afirmó que "Irán, desde el punto de vista militar, está prácticamente acabado", al tiempo que indicó: "Simplemente, estamos manteniendo el statu quo".

"En este momento, emprender acciones militares no parece muy necesario", añadió.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el domingo que los esfuerzos diplomáticos habían logrado pocos avances y que no se vislumbraba un avance decisivo en las negociaciones.

