León XIV rezó por las víctimas del atentado en Jordania y reclamó paz

El Papa León XIV expresó este domingo su cercanía a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el viernes contra los fieles de la Iglesia ortodoxa de San Jorge, ubicada en Mut, Jordania. Al concluir el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico, el Pontífice aseguró que reza por las personas que murieron y resultaron heridas durante el ataque, y manifestó su acompañamiento tanto a la comunidad religiosa afectada como al conjunto del país.

"Quiero asegurar mi oración por quienes murieron y resultaron heridos el pasado viernes en el atentado terrorista contra los fieles de la Iglesia ortodoxa de San Jorge, en Mut, Jordania", afirmó León XIV.

En su mensaje, el Papa también puso el acento en una característica que distinguió al referirse a Jordania: la convivencia pacífica y el respeto entre las diferentes religiones. "Estoy cerca de esa comunidad y de todo el país, que se distingue por la convivencia pacífica y el respeto entre las diferentes religiones", añadió.

Las palabras del Santo Padre se pronunciaron dos días después del ataque, que generó una amplia condena entre las autoridades religiosas y civiles jordanas, así como entre las Iglesias de Tierra Santa. La reacción de estos sectores reflejó el rechazo al atentado y la solidaridad con las personas afectadas por la agresión.

Condena de las Iglesias de Tierra Santa

El ataque contra la Iglesia ortodoxa de San Jorge recibió fuertes expresiones de condena por parte de referentes religiosos de la región. El Patriarcado Latino de Jerusalén calificó la agresión como un acto "cobarde" y un "despiadado atentado terrorista".

Por su parte, los patriarcas y jefes de las Iglesias de Jerusalén denunciaron lo ocurrido como un acto "atroz e inhumano". Además de expresar su rechazo, convocaron a los templos de la región a hacer sonar sus campanas como señal de solidaridad con las víctimas.

La iniciativa buscó expresar el acompañamiento a quienes sufrieron las consecuencias del ataque y hacer visible la respuesta de las comunidades religiosas ante la violencia. En ese contexto, el mensaje de León XIV se sumó a las manifestaciones de condena y puso nuevamente en primer plano la importancia de la convivencia entre las distintas confesiones.

El Pontífice destacó precisamente el respeto religioso como un rasgo de Jordania, al tiempo que aseguró su cercanía a la comunidad ortodoxa afectada y al país. Su declaración estuvo acompañada por un llamado dirigido a los fieles para mantener la oración por la paz, en un escenario internacional atravesado por numerosos conflictos.

"Sigamos rezando juntos por la paz", exhortó León XIV al finalizar su intervención.

La preocupación por la crisis humanitaria en Yemen

Antes de referirse al atentado en Jordania, el Papa manifestó su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Yemen, con especial atención a la situación de la ciudad de Taiz. Allí, la población enfrenta una marcada escasez de recursos esenciales, entre ellos alimentos, agua y atención médica.

La referencia a Yemen amplió el alcance del mensaje del Ángelus y puso el foco en las necesidades de quienes padecen las consecuencias de la crisis. León XIV expresó su inquietud por las condiciones que atraviesa la población y reclamó el cese de las hostilidades para que los habitantes de Yemen y de los demás pueblos de la región puedan vivir en paz.

"Hago un sentido llamamiento para que cesen las hostilidades y se garantice al pueblo yemení y a todos los pueblos de la región la posibilidad de vivir en paz", señaló. El llamado del Pontífice vinculó la preocupación por la emergencia humanitaria con la necesidad de poner fin a los enfrentamientos. La falta de alimentos, agua y atención médica en Taiz fue uno de los aspectos concretos mencionados por el Papa, que pidió garantizar a la población condiciones para vivir sin la amenaza de las hostilidades.

Asís recordará el encuentro interreligioso por la paz de 1986

Durante su mensaje, León XIV también recordó que el próximo 27 de octubre se celebrará en Asís el 40.º aniversario del histórico encuentro por la paz convocado por San Juan Pablo II en 1986.

El Pontífice invitó a los católicos a unirse espiritualmente a los líderes cristianos y religiosos que participarán en la conmemoración. La invitación se inscribe en el llamado a sostener la oración por la paz y a promover el diálogo entre las distintas tradiciones religiosas.

En un principio, estaba prevista la participación presencial del Santo Padre en la celebración. Sin embargo, finalmente no viajará a Asís, debido a que sus médicos le desaconsejaron trasladarse en helicóptero a tan breve distancia de la operación a la que fue sometido el 13 de octubre.

En esa intervención, le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. La recomendación médica llevó a modificar su participación en la conmemoración, aunque el Papa invitó a los católicos a acompañar espiritualmente a los representantes religiosos que estarán presentes.