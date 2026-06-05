Ataques israelíes en Líbano dejan miles de víctimas y profundizan la crisis económica

Los ataques israelíes contra el Líbano han provocado severas consecuencias humanas y económicas, según expuso el ministro de Trabajo libanés, Mohammad Haidar, durante su intervención en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra.

De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario, los ataques causaron la muerte de más de 3.000 personas y dejaron más de 9.000 heridos, al tiempo que provocaron daños significativos en el tejido productivo del país. En total, más de 2.200 empresas resultaron afectadas por las operaciones militares.

Haidar advirtió que las consecuencias de estos ataques trascienden los daños materiales inmediatos y representan una amenaza directa para la estabilidad de la fuerza laboral y para el funcionamiento de la economía nacional. El deterioro de la actividad empresarial y la destrucción de establecimientos productivos han generado una situación de alta vulnerabilidad para numerosos trabajadores y sus familias.

Miles de establecimientos afectados

Durante su exposición ante la conferencia internacional, el ministro detalló el alcance de los daños sufridos por el sector económico.

Los datos presentados indican que:

Más de 1.700 establecimientos económicos sufrieron daños parciales.

sufrieron daños parciales. Más de 500 establecimientos quedaron completamente destruidos.

quedaron completamente destruidos. El total de empresas afectadas supera las 2.200 unidades económicas.

Estas cifras reflejan la magnitud del impacto sobre la infraestructura productiva del país. La destrucción total de cientos de establecimientos y los daños parciales en miles de negocios representan un desafío considerable para la recuperación económica y para la continuidad de numerosas actividades comerciales e industriales.

Sectores productivos bajo presión

Entre los sectores más perjudicados por los ataques se encuentran el sector comercial, las empresas industriales y las pequeñas y medianas empresas.

Según Haidar, estas actividades económicas se vieron gravemente afectadas, generando una importante interrupción del empleo en distintas áreas de la economía. La paralización o reducción de operaciones en numerosos establecimientos ha puesto en riesgo las fuentes de ingresos de una gran cantidad de ciudadanos.

El ministro subrayó que las consecuencias de esta situación se extienden más allá de las propias empresas, alcanzando directamente a las familias que dependen de estos empleos para su sustento. La combinación de daños materiales, interrupción de actividades y pérdida de oportunidades laborales configura un escenario complejo para la población afectada.

El llamado a la comunidad internacional

Ante este panorama, Haidar instó a la comunidad internacional a asumir un papel más activo frente a la situación que atraviesa el país.

Durante su intervención en Ginebra, solicitó la adopción de medidas prácticas de apoyo al Líbano, enfatizando la necesidad de proteger tanto a la población civil como a las instituciones económicas.

Asimismo, reclamó asistencia para ayudar al país a enfrentar los desafíos derivados de los ataques en curso. El planteo del ministro estuvo centrado en la necesidad de respaldar los esfuerzos de recuperación económica y de mitigar las consecuencias sociales provocadas por el conflicto.

Israel anuncia la muerte de un jefe de ingeniería de Hezbolá

En paralelo al balance presentado por las autoridades libanesas, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron el viernes sobre la muerte de Abed Harb, identificado como jefe de la unidad de ingeniería de Hezbolá.

Según un comunicado militar israelí, Harb murió en un ataque aéreo realizado la semana pasada.

El comunicado señaló que el dirigente de Hezbolá supervisaba el ensamblaje y despliegue de artefactos explosivos destinados a atacar a soldados israelíes en el sur del Líbano. Además, las autoridades militares israelíes lo acusaron de haber participado en ataques contra las fuerzas israelíes desde la guerra de 2006.

La información difundida por Israel sitúa a Harb como una figura vinculada a las operaciones militares desarrolladas por Hezbolá en la región fronteriza y a actividades relacionadas con la preparación de explosivos utilizados contra efectivos israelíes.

Operaciones militares y nuevos objetivos alcanzados

El comunicado israelí también informó sobre nuevas acciones militares llevadas a cabo durante la noche.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea atacó y destruyó un lanzacohetes utilizado por militantes de Hezbolá para disparar proyectiles contra tropas israelíes que operan en el sur del Líbano.

La operación fue presentada por Israel como parte de sus acciones contra objetivos vinculados a ataques dirigidos hacia sus fuerzas desplegadas en territorio fronterizo.

Por su parte, Hezbolá no se pronunció sobre las afirmaciones israelíes, de acuerdo con los cables de la agencia Xinhua.

Un escenario de creciente complejidad

La combinación de pérdidas humanas, destrucción de infraestructura económica y continuidad de las operaciones militares refleja la complejidad del escenario que enfrenta el Líbano.

Mientras las autoridades libanesas alertan sobre el impacto que los ataques están teniendo sobre la economía, el empleo y el sustento de miles de familias, las operaciones militares continúan generando nuevos episodios de confrontación.

Las cifras presentadas por el ministro Mohammad Haidar ante la Conferencia Internacional del Trabajo evidencian la magnitud de los daños sufridos por el sector productivo del país, al tiempo que las acciones anunciadas por Israel muestran que las operaciones militares siguen desarrollándose en el sur del territorio libanés. En este contexto, el llamado a la asistencia internacional emerge como uno de los principales reclamos de las autoridades de Líbano frente a una crisis que combina consecuencias humanas, económicas y sociales de gran alcance.