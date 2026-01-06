Liberaron a 14 periodistas detenidos en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este lunes que los 14 periodistas que habían sido detenidos en Caracas recuperaron la libertad, en una jornada marcada por el inicio de la legislatura 2026-2031 de la Asamblea Nacional.

A través de la red social X, el gremio precisó que uno de los periodistas fue deportado, mientras que aún se espera la liberación de otros dos trabajadores de prensa que, según denunció, fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Previamente, el SNTP había señalado que la mayoría de los 14 comunicadores arrestados pertenecían a agencias y medios internacionales, y que uno de ellos trabajaba para un medio local.

En paralelo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre una "escalada represiva" en Venezuela.

"Periodistas de agencias internacionales han sido hostigados, detenidos y sometidos a maltratos, incluyendo el borrado de material audiovisual, por ejercer su labor informativa en zonas fronterizas", advirtió la organización en un comunicado difundido también en X.

La ONG agregó que los presos políticos permanecen en situación de incomunicación, con visitas familiares y legales suspendidas, una condición que —según remarcó— agrava su estado de vulnerabilidad, incrementa el riesgo sobre su integridad física y psicológica y constituye una grave violación al debido proceso y a las garantías mínimas.

La liberación de los periodistas se produjo el mismo día en que la Asamblea Nacional inició una nueva legislatura de cinco años bajo control del chavismo y sin la presencia de Nicolás Maduro, quien fue capturado el sábado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante un operativo de fuerzas estadounidenses y compareció este lunes ante un tribunal de Nueva York.

Durante el primer año del nuevo período parlamentario, la junta directiva de la Asamblea Nacional quedará íntegramente en manos del oficialismo, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y hermano de Delcy Rodríguez, quien ejerce actualmente como presidenta encargada de Venezuela por designación del Tribunal Supremo de Justicia.

El episodio vuelve a poner en debate la situación de la libertad de prensa en la región, un tema que también es seguido con atención en ámbitos periodísticos y sociales de Catamarca, donde la defensa del ejercicio profesional y el acceso a la información forman parte de la agenda pública.