Los 10 años de Francisco: en vísperas del aniversario una inesperada visita incomoda a Bergoglio

Un argentino, que fue abusado sexualmente por un religioso en Buenos Aires, denunció en una conferencia de prensa de la asociación “Adultos por los Derechos de la Infancia” en la sede de los corresponsales extranjeros en Italia, que antes y después de ser elegido Papa, Jorge Bergoglio ”ha ignorado mis pedidos de recibirme" pese a que el abusador fue condenado a 12 años de prisión.

Sebastián Cuattromo (47) explicó que fue abusado sexualmente cuando tenía 13 años de edad, en 1989 y era alumno del Colegio Marianista del barrio de Caballito, en la capital argentina. El violador fue un religioso, el hermano Fernando Enrique Picciochi, que era profesor en la escuela y abusó también a otros niños y adolescentes.

Recién una década después, tras haber concluido a los 18 años sus estudios secundarios en el Colegio Marianista, “nos animamos a romper el silencio” y denunciaron a Picciochi a la justicia.

El religioso había huido a Estados Unidos, donde vivía con un nombre falso y extraditado a la Argentina. En 2012 el religioso fue condenado a doce años de prisión y encarcelado. La condena fue apelada, pero la confirmó la Corte Suprema de Justicia, que la ratificó definitivamente por el delito de corrupción de menores calificada y reiterada.

Guardar silencio

El Colegio Marianista debió asumir su responsabilidad civil por lo ocurrido, contó este jueves Cuattromo, pero exigió que los denunciantes se comprometieran a mantener el silencio sobre el caso, de acuerdo a la costumbre eclesiástica de “evitar el escándalo”.

Cuattromo dijo que se había presentado ante las autoridades eclesiásticas. El entonces cardenal Jorge Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires. “Me recibió su secretario monseñor Martín García Aguirre quien me comunicó que no me recibiría el cardenal sino el entonces vicario de Flores, monseñor Mario Aurelio Poli, que hoy es el cardenal arzobispo de Buenos Aires.

Con Poli “me reuní dos veces y me dijo que las autoridades eclesiásticas encabezadas por el cardenal Bergoglio compartían la posición del Colegio Marianista, o sea admitir responsabilidades civiles si los abusados denunciantes nos comprometíamos al silencio”.

"Jamás nos respondió"

Sebastián Cuattromo dijo que “durante los diez años del pontificado del Papa Bergoglio, jamás nos respondió a nuestros insistentes pedidos para que nos recibiera”.

Esta es la primera vez que Cuattromo viaja al Vaticano, justo cuando el papa Francisco está por cumplir este lunes 10 años de pontificado.

El miércoles, Cuattromo y la dirigente de la Asociación de Adultos por los derechos de la infancia, la médica hepatóloga Silvina Piceda intentaron entregar en el Vaticano un pedido de audiencia con el Papa, pero no se les permitió ingresar.

“Después de diez años de pontificado seguimos a años luz de poder pensar que la jerarquía católica buscará maneras concretas de reparar y de llevar justicia a las víctima de abusos”. Cuattromo dijo que este viernes en la Casa Argentina de Roma en la vía Veneto, los dirigentes de la Adultos por los Derechos de la Infancia en Argentina, presentarán el libro “Somos sobrevivientes”, publicado ya en nuestro país, realizado por ocho escritores argentinos.

Quattromo muestra el libro "Somos sobrevivientes"

Piceda y Cuattromo han iniciado en Roma una gira para encontrar a las asociaciones de víctimas infantiles de violaciones en España, Portugal, Francia, Alemania y Bélgica.

En Bruselas se encontrarán con funcionarios de la Unión Europea de 27 países. (Fuente Clarín)