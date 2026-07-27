Lula da Silva ninguneó a Javier Milei tras las duras críticas: "¿Quién es ese tipo?"

La relación entre Brasil y la Argentina atraviesa un momento de creciente tensión diplomática luego de una serie de declaraciones cruzadas entre sus máximas autoridades. En un conflicto que continúa escalando y cuyo desenlace aún permanece abierto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva realizó su primera declaración pública sobre las críticas formuladas por el presidente argentino Javier Milei, optando por una respuesta marcada por el ninguneo y la ironía.

La frase elegida por Lula fue breve, pero contundente. Consultado por periodistas locales acerca de su par argentino, respondió: "¿Quién es ese tipo?", una expresión que se convirtió en su primera reacción pública desde que comenzó la controversia entre ambos gobiernos.

El origen del conflicto

La escalada diplomática tuvo su punto de partida el pasado domingo, cuando Javier Milei visitó La Rural y sostuvo que Brasil había financiado una campaña antiargentina. Esas declaraciones desencadenaron un nuevo episodio de fricción entre los dos países, dando lugar a una cadena de respuestas políticas y diplomáticas que continúa desarrollándose.

Sin embargo, el trasfondo de la discusión se remonta al sábado anterior, cuando el mandatario argentino viajó a San Pablo para participar de un acto y brindar su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. Desde entonces, el enfrentamiento entre las máximas autoridades de ambos Estados comenzó a ocupar un lugar central en los espacios de comunicación y en la opinión pública de los dos países.

La controversia, lejos de limitarse al plano discursivo, derivó rápidamente en movimientos diplomáticos formales que marcaron el inicio de un intento de acercamiento institucional.

La primera reunión diplomática

En medio de la creciente tensión, durante la noche del día siguiente se produjo el primer encuentro oficial entre representantes de ambos gobiernos desde que estalló el conflicto.

La reunión se desarrolló en Brasilia, donde el embajador argentino en esa ciudad, Daniel Raimondi, se dirigió a Itamaraty para mantener una conversación con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en el contexto generado por las declaraciones de Milei.

El encuentro representó el primer acercamiento concreto entre representantes diplomáticos de ambas naciones desde el inicio de la crisis. No obstante, la expectativa de un avance significativo no llegó a materializarse, ya que la reunión concluyó sin definiciones relevantes.

Durante aproximadamente 40 minutos, Vieira y Bitelli analizaron la situación desde la perspectiva brasileña y acordaron volver a reunirse cuando el ministro regrese de su viaje a Lima, dejando abierta la posibilidad de continuar el diálogo en una próxima instancia.

Mientras el canciller brasileño mantenía esa conversación con Raimondi en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, ya se encontraba viajando hacia Brasilia, en un contexto de intensa actividad diplomática entre ambos países.

Nuevas declaraciones reavivaron la polémica

Lejos de contribuir a una distensión del escenario, apenas unas horas después del encuentro diplomático surgieron nuevas declaraciones desde el Gobierno brasileño que volvieron a alimentar el enfrentamiento.

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" al líder libertario durante una entrevista radial, reanudando los cruces verbales desde el otro lado de la frontera.

En sus declaraciones, el funcionario sostuvo:

"No se le puede seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis."

Además, Durigan profundizó sus críticas al comparar distintos indicadores entre ambos países. En ese sentido, afirmó que:

El riesgo país de Argentina es mucho más alto.

La deuda pública argentina es mucho más alta.

La inflación argentina es mucho más alta.

Estas expresiones añadieron un nuevo capítulo al intercambio político entre funcionarios de ambos gobiernos, consolidando un escenario de creciente confrontación pública.

Un conflicto sin resolución definida

La secuencia de declaraciones, respuestas políticas y contactos diplomáticos muestra que el conflicto entre Brasil y Argentina permanece abierto y sin una resolución clara.

Por un lado, la respuesta irónica de Lula da Silva marcó su primera intervención pública respecto de las críticas de Javier Milei, mientras que el encuentro entre Daniel Raimondi y Mauro Vieira representó el primer intento de diálogo institucional desde el inicio de la crisis, aunque sin resultados concretos.

Al mismo tiempo, las posteriores declaraciones del ministro Dario Durigan evidenciaron que la confrontación política continúa vigente, incluso después del acercamiento diplomático desarrollado en Brasilia.

Hasta el momento, el conflicto iniciado tras las acusaciones formuladas por el presidente argentino continúa desarrollándose sin definiciones sobre su desenlace. Mientras se mantienen abiertos los canales diplomáticos para futuras reuniones, las declaraciones públicas de ambos lados siguen alimentando una controversia que permanece en el centro de la agenda política y mediática de Brasil y la Argentina.