Lula defendió la democracia y anticipó cambios para su nuevo mandato en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, brindó su primer mensaje tras imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro y aseguró que la participación electoral fue clave para sostener las instituciones democráticas.

"Las personas fueron a votar porque logramos convencerlas de que el voto era muy importante para fortalecer la democracia en Brasil", expresó el mandatario luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,75% de los votos válidos, frente al 48,25% del candidato del Partido Liberal (PL), con más del 99% de las urnas escrutadas. El resultado le permitirá continuar al frente del Gobierno brasileño durante otros cuatro años.

Lula cuestionó la desinformación y la injerencia extranjera

Durante su discurso, Lula vinculó el resultado electoral con el rechazo a la desinformación y las mentiras durante la campaña.

"Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira. Jamás imaginé que alguien pudiera mentir tanto, con tanta desfachatez, como si no tuviera ni una pizca de humanidad", afirmó en referencia a su rival.

El presidente también sostuvo: "Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie".

En otro tramo de su mensaje, reconoció que la campaña le dejó aprendizajes y anticipó cambios en la gestión: "Estas elecciones me enseñaron muchas lecciones. Vamos a cambiar la manera de gobernar este país".

A punto de cumplir 81 años, Lula se convirtió, según los datos consignados en el informe, en el primer dirigente elegido cuatro veces presidente de Brasil. Su triunfo garantiza la continuidad de su proyecto político en la mayor economía de América Latina.

El plan para regular las plataformas digitales

Uno de los ejes del discurso fue la influencia de las plataformas digitales y la intervención extranjera durante la campaña. Lula afirmó que debieron enfrentar "la intromisión" externa a través de esos espacios y planteó la necesidad de establecer regulaciones.

"Habrá que regular" a las grandes plataformas digitales, sostuvo. Además, advirtió: "El crimen en el mundo digital tiene que ser tratado igual al crimen en la vida real".

El mandatario agradeció a los votantes y destacó especialmente el papel de los jóvenes en la defensa de la democracia brasileña.

"Hoy debo agradecer al pueblo brasileño, su generosidad y la generosidad de la juventud brasileña que luchó por defender nuestra democracia. Quiero agradecer a quienes trabajaron a través de las plataformas digitales, que quisieron protegernos de la injerencia extranjera", expresó.

Luego calificó el resultado como "una hazaña monumental" que, según afirmó, les permitió conseguir numerosos votos.

Las promesas para el nuevo mandato

Lula celebró la victoria en un acto realizado en un hotel de São Paulo, acompañado por su esposa, Janja da Silva; el vicepresidente Geraldo Alckmin, y otros dirigentes aliados.

"Voy a hacer el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país", declaró ante los aplausos de sus seguidores.

El presidente reelecto también destacó la reducción de la abstención respecto de la primera vuelta, en la que había quedado en segundo lugar detrás de Flávio Bolsonaro.

De cara a los próximos cuatro años, prometió proteger la libertad religiosa, combatir la violencia de género, continuar con las inversiones en educación y salud, y mantener la política de reducción de la deforestación.

El desafío de gobernar con una derecha fortalecida en el Congreso

Otro de los temas abordados fue la composición del Congreso brasileño, donde se fortalecieron los sectores de derecha.

Ante ese escenario, Lula se comprometió a trabajar con los parlamentarios para conseguir la aprobación de los proyectos de su Gobierno. La negociación legislativa será uno de los desafíos de su nuevo mandato, junto con el cumplimiento de sus compromisos en materia social, educativa, sanitaria y ambiental.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.