Video: así festejó Lula da Silva su triunfo electoral en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva celebró este domingo su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario se aseguró así un cuarto mandato no consecutivo, luego de revertir el resultado de la primera vuelta y conseguir la mayoría de los votos válidos.

La reacción de Lula tras ganar las elecciones

Tras confirmarse su victoria, Lula se mostró sonriente mientras caminaba entre sus seguidores en el búnker de campaña. En medio de los festejos, sus simpatizantes lo saludaron y le dieron palmadas mientras avanzaba entre la multitud.

Festeja Lula en el bunker del PT. Remontada histórica. https://t.co/DF2fadNCMh — Alan Longy (@AlanLongy) October 26, 2026

La celebración se produjo al cierre de una campaña marcada por la polarización entre el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, y el sector político identificado con la familia Bolsonaro.

El búnker de Lula, hace minutos (material de Miguel Calabrese, dirigente argentino que trabaja en los equipos de Lula) https://t.co/N8MgHEjCdk — Mauricio Caminos (@MauriCaminos) October 25, 2026

Los resultados del balotaje en Brasil

Con el 98,27% de las urnas escrutadas, Lula obtenía el 51,7% de los votos, frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, según los datos atribuidos al Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado confirmó la victoria del líder del PT, que había quedado detrás de su rival en la primera vuelta del 4 de octubre.

La participación también dejó un dato destacado: la abstención se ubicó en el 19,11%, casi dos puntos porcentuales por debajo del 21,08% registrado en la primera vuelta. Según los datos difundidos, fue el nivel más bajo para un balotaje desde 2006.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.