Tras perder frente a Lula, Flávio Bolsonaro cuestionó la votación y pidió anularla

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, anunció este domingo que pedirá la nulidad de las elecciones en Brasil, luego de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

"Es inexplicable lo que pasó, inentendible", expresó Bolsonaro desde la sede de su partido en Brasilia. "Hay mucho que aclarar antes de que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar", advirtió el senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante un breve discurso, cuestionó la actuación de un integrante de la Corte Suprema y afirmó: "Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal".

"Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuántos votos podría haber tenido. Es inexplicable", agregó. Luego insistió en su reclamo: "Las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron. Es imposible reconocer el resultado".

La controversia por el horario de votación

Bolsonaro se refirió a una supuesta decisión de la Corte Suprema de Brasil de extender dos horas la votación del balotaje presidencial, anunciada poco después de las 17. Según el relato difundido, la medida generó confusión entre las autoridades electorales porque algunas mesas ya habían cerrado y sus resultados habían comenzado a contabilizarse.

De acuerdo con el diario Folha de S.Paulo, algunos presidentes de mesa ya habían impreso los boletines de votación y enviado los dispositivos al Tribunal Regional Electoral (TRE) de sus respectivos estados.

En ese momento, la página oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) ya mostraba avances del escrutinio en distintas regiones. A nivel nacional, se había contabilizado el 0,25% de los sufragios, con un avance del 1% en Amazonas, del 0,53% en Rondônia y del 0,01% en Rio Grande do Sul.

Los resultados del balotaje

Según los datos consignados en el informe, Lula da Silva obtuvo el 51,78% de los votos, frente al 48,22% de Flávio Bolsonaro, con el 99,81% de las urnas escrutadas.

En la primera vuelta, el senador había quedado en primer lugar con el 47% de los sufragios, alrededor de dos puntos por encima del actual mandatario. La diferencia entre ambos había sido de aproximadamente 2,2 millones de votos.

En la segunda vuelta, Lula revirtió ese resultado y terminó con una ventaja superior a los cuatro millones de votos sobre su rival. De acuerdo con la información proporcionada, el resultado constituye un hecho inédito en la historia electoral brasileña.

La victoria le permitiría al líder del Partido de los Trabajadores iniciar su cuarto mandato presidencial —el segundo consecutivo— el próximo 5 de enero, cuando asumiría el cargo en Brasilia.

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