Lula se impuso en la mayoría de las mesas de votación de Buenos Aires

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso en la mayoría de las 15 mesas de votación habilitadas en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde este domingo los ciudadanos brasileños residentes en la Argentina participaron del balotaje presidencial frente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La votación en la sede diplomática cerró a las 17, sin una extensión del horario. Los resultados de las 15 mesas fueron exhibidos en las paredes de la Embajada, aunque todavía no se había informado el porcentaje total obtenido por cada postulante en ese distrito.

El resultado porteño mantiene la tendencia de la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, cuando Lula se impuso entre los brasileños residentes en la Argentina. En aquella instancia, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) había obtenido 3.738 votos en el conjunto de las cinco sedes habilitadas en el país, frente a los 1.718 de su rival del PL.

Diferencias entre el cierre de la votación en Argentina y Brasil

Mientras que en la Embajada brasileña en Buenos Aires las mesas cerraron a las 17, en Brasil se autorizó una extensión de dos horas en distintas localidades, por lo que la votación pudo continuar hasta las 19.

La medida fue dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, tras un pedido de la campaña de Lula. El planteo estuvo relacionado con las dificultades que enfrentaron algunos electores para llegar a los centros de votación debido a problemas en el transporte público.

Por su parte, el equipo de Flávio Bolsonaro también había solicitado ampliar el horario en localidades afectadas por lluvias, inundaciones y cortes de caminos que dificultaron el traslado de los votantes.

La decisión judicial también incidió en el desarrollo del escrutinio: el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió temporalmente la totalización de los sufragios después del comienzo de la difusión de los primeros resultados.

Lula y Flávio Bolsonaro definen la Presidencia

El balotaje enfrenta a Lula y Flávio Bolsonaro después de una primera vuelta en la que ninguno consiguió los votos necesarios para definir la elección. El candidato del PL había quedado en primer lugar, mientras que el actual mandatario busca continuar al frente del Gobierno brasileño.

La segunda vuelta determinará si Lula logra la reelección o si el espacio político identificado con Jair Bolsonaro vuelve al poder. Los resultados de las mesas de Buenos Aires constituyen una referencia del voto de los brasileños residentes en la Argentina, aunque no permiten anticipar por sí solos el resultado nacional.

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