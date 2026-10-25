Netanyahu amenaza a Irán con un golpe "aplastante"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó este domingo una dura advertencia contra Irán y sus aliados en la región, al asegurar que recibirán golpes "desproporcionados" y "aplastantes" si intentan atacar territorio israelí. El mensaje, difundido a apenas dos días de las elecciones generales previstas para el próximo martes, volvió a poner en el centro de la escena las tensiones con la República Islámica y las preocupaciones expresadas por el Gobierno israelí ante posibles acciones destinadas a alterar el desarrollo de los comicios.

Netanyahu sostuvo que los servicios de inteligencia israelíes cuentan con indicios de que Irán y sus aliados armados podrían intentar provocar una reacción mediante ataques en vísperas de la votación. La advertencia fue formulada en un video difundido por la oficina del primer ministro, grabado en una de las baterías del sistema antimisiles de larga distancia Arrow, conocido en inglés como "Flecha".

Durante su intervención, el jefe del Gobierno israelí planteó que las autoridades están siguiendo posibles movimientos de sus adversarios y que las fuerzas militares se encuentran preparadas para responder ante cualquier eventualidad.

"Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus brazos armados, pueden intentar provocarnos con ataques para perturbar las elecciones", afirmó Netanyahu en el mensaje audiovisual. A continuación, elevó el tono de la advertencia y dejó en claro que, ante una eventual agresión, la respuesta israelí sería de una magnitud superior a la que, según sus palabras, podrían imaginar sus adversarios.

"No nos pongáis a prueba. Recibiréis golpes desproporcionados, mucho más fuertes de lo que imagináis. Será un golpe aplastante para vosotros. No se equivoquen: no nos pongan a prueba", expresó el primer ministro.

En el mismo mensaje, aseguró que el Ejército israelí está preparado "tanto para la defensa como para el ataque", una declaración que acompañó la advertencia dirigida a Teherán y a las fuerzas aliadas de la República Islámica.

El sistema Arrow, en el centro del mensaje militar

La elección del lugar desde el que Netanyahu difundió su advertencia también formó parte del contenido del mensaje. El video fue grabado en una de las baterías del sistema antimisiles Arrow, desarrollado por Israel junto con Estados Unidos y diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance.

Este sistema tiene como objetivo enfrentar amenazas como los misiles que Irán lanzó contra territorio israelí durante las últimas confrontaciones entre ambos países. Su presencia en la grabación acompañó las declaraciones del primer ministro sobre la preparación militar de Israel y su capacidad para responder frente a posibles ataques.

La referencia al equipamiento defensivo se produjo en un momento en que el Gobierno israelí sostiene que existen indicios de eventuales provocaciones vinculadas con las elecciones. En ese contexto, Netanyahu combinó las advertencias sobre una posible intervención de sus adversarios con una afirmación explícita sobre la disposición de las fuerzas armadas para actuar tanto defensiva como ofensivamente.

Sin embargo, las declaraciones del primer ministro se refieren a posibles maniobras detectadas por los servicios de inteligencia, y no a un ataque electoral que ya se haya concretado. La advertencia apunta a prevenir eventuales acciones que, según la evaluación expresada por Netanyahu, podrían buscar perturbar la votación del martes.

Unas elecciones que ponen en juego la continuidad de Netanyahu

La advertencia contra Irán se produce en un momento políticamente decisivo para Netanyahu. El primer ministro, que acumula casi veinte años en el poder en total, enfrenta unos comicios en los que se juega la continuidad al frente del Gobierno israelí.

Los sondeos muestran que su bloque se encuentra ligeramente por detrás del espacio opositor. No obstante, las mediciones mencionadas indican que ninguno de los dos bloques alcanza la mayoría de 61 escaños, el número señalado como necesario para conseguir la mayoría parlamentaria.

La cercanía de la elección agrega un componente político a las declaraciones sobre seguridad nacional. Netanyahu volvió a presentar la amenaza iraní como uno de los principales desafíos que deberá afrontar el próximo Gobierno y reiteró su posición de que Israel debe estar preparado para responder ante cualquier intento de agresión.

En ese escenario, el mensaje difundido desde una instalación militar y las referencias a la capacidad defensiva del país coincidieron con los últimos días de la campaña electoral. La advertencia no se limitó a describir una posible amenaza externa, sino que también reforzó la centralidad de Irán en el discurso público del primer ministro.

La imagen de Tel Aviv bajo una explosión nuclear

Este domingo, Netanyahu también publicó una imagen creada mediante inteligencia artificial en la que aparecía Tel Aviv sufriendo la detonación de una bomba nuclear. Con esa publicación, volvió a mostrarse como el "único" candidato capaz de lidiar con Irán.

La imagen se sumó a las advertencias verbales sobre posibles ataques y a la presentación de la amenaza iraní como un asunto central de la seguridad israelí. Ambas intervenciones se produjeron a dos días de las elecciones generales, en un contexto en el que el primer ministro busca mantener su posición al frente del Gobierno.

La utilización de una representación generada con inteligencia artificial para mostrar una escena de destrucción en Tel Aviv incorporó un elemento visual al mensaje político de Netanyahu. En paralelo, sus declaraciones insistieron en que los servicios de inteligencia disponen de indicios sobre eventuales intentos de sus adversarios de interferir en el proceso electoral.

La combinación de ambos mensajes volvió a colocar la relación con Irán en el centro de la discusión política israelí, cuando la campaña entra en su tramo final y las encuestas muestran una disputa ajustada entre el bloque oficialista y la oposición.