María Corina Machado respalda el pedido de elecciones libres en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado se sumó este domingo al pedido del senador republicano estadounidense Bernie Moreno para que se celebren elecciones libres en Venezuela, y respaldó además su propuesta de establecer una fecha concreta para los comicios: el 24 de julio de 2027.

Machado expresó su respaldo a través de su cuenta de X, donde se dirigió directamente al senador para agradecerle su iniciativa y destacar la importancia que atribuye a la realización de elecciones presidenciales libres.

"Gracias por su liderazgo y claridad respecto a la importancia crucial de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela", escribió la dirigente opositora.

Machado, quien actualmente se encuentra en Panamá tras haber salido de Venezuela en diciembre de 2025, vinculó la realización de elecciones democráticas con cuestiones que, según planteó, exceden el ámbito estrictamente venezolano. En ese sentido, afirmó que "una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de los Estados Unidos".

Su mensaje incluyó además la etiqueta #fijarlafecha, en referencia directa a la propuesta de establecer el día de los comicios.

En la misma publicación, Machado sostuvo: "Los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera, y para ser el aliado más firme de los Estados Unidos".

Bernie Moreno propuso el 24 de julio de 2027

El mensaje de Machado respondió a una publicación realizada ese mismo domingo por Bernie Moreno, quien planteó la celebración de "elecciones libres y justas" como una instancia esencial para completar la transición democrática en Venezuela y hacerlo, según expresó, "bajo el firme liderazgo del presidente Trump".

El senador republicano no se limitó a reclamar la convocatoria electoral, sino que propuso una fecha precisa para los comicios presidenciales: el 24 de julio de 2027. "¡Vamos allá!", expresó Moreno al formular su propuesta.

Su planteo también incorporó una referencia al papel que, según sostuvo, desempeñó Estados Unidos en la nueva etapa política venezolana iniciada el pasado 3 de enero, cuando se produjo la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. Moreno dedicó parte de su mensaje a destacar el acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con lo expresado por el senador, ese entendimiento asegura el control mayoritario estadounidense sobre 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas.

El republicano definió ese acuerdo como "una victoria para el dominio energético de Estados Unidos y para la prosperidad del pueblo venezolano", incorporando así al debate electoral una dimensión vinculada con los intereses energéticos y estratégicos estadounidenses.

El escenario venezolano suma un nuevo capítulo internacional

Mientras Machado respaldaba públicamente la propuesta de Moreno, el Gobierno de Venezuela confirmó la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York.

Rodríguez tiene previsto reunirse el martes con Donald Trump, en un encuentro que será el primero entre ambos. El Gobierno venezolano comunicó oficialmente la participación de Rodríguez mediante una publicación del Ministerio de Comunicación en X. La cartera señaló que la presidenta encargada "llevará la voz de la nación al escenario mundial".

"¡Nos vemos en la ONU!", expresó el Ministerio de Comunicación, que también sostuvo que Venezuela, gracias a "esfuerzos previos", ha recuperado su estatus y se ha reincorporado a "la dinámica diplomática del planeta". La Casa Blanca había anunciado el viernes que Trump y Rodríguez mantendrán el encuentro el martes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

El antecedente de Nicolás Maduro

La presencia de Delcy Rodríguez en Naciones Unidas también queda vinculada, según la información proporcionada, con el antecedente de la última visita de un jefe de Estado venezolano al organismo internacional.

Esa visita correspondió a Nicolás Maduro en 2018. Actualmente, el exmandatario se encuentra detenido en una prisión ubicada a solo unos kilómetros de la sede de Naciones Unidas, después de haber sido capturado por fuerzas estadounidenses en enero en Caracas durante una operación militar.

El escenario actual presenta así una situación diferente: mientras Maduro permanece detenido, Rodríguez asumió la representación del Gobierno venezolano en el escenario internacional y se prepara para encontrarse con el presidente estadounidense. El encuentro previsto para el martes adquiere además una dimensión particular dentro de la relación entre ambos países, ya que será el primer encuentro entre Trump y Rodríguez.

Un encuentro que marca un nuevo escenario diplomático

La reunión también será, de acuerdo con la información suministrada, el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años. El antecedente inmediato se remonta a 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro mantuvieron una breve reunión durante la Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá.

De este modo, el escenario político venezolano queda atravesado por dos movimientos simultáneos. Por un lado, María Corina Machado respalda el pedido de elecciones presidenciales libres impulsado por Bernie Moreno y acompaña su propuesta de establecer el 24 de julio de 2027 como fecha para los comicios. Por otro, Delcy Rodríguez se prepara para representar a Venezuela en la Asamblea General de la ONU y mantener un encuentro con Donald Trump.

La coincidencia de ambos acontecimientos coloca nuevamente a Venezuela en el centro de una agenda que combina transición democrática, elecciones, relaciones con Estados Unidos, seguridad nacional, intereses energéticos y presencia diplomática internacional.

En ese contexto, el respaldo de Machado a la propuesta de Moreno introduce una fecha concreta en el debate sobre las elecciones venezolanas, mientras la participación de Rodríguez en Naciones Unidas y su próximo encuentro con Trump abre simultáneamente un nuevo capítulo en la relación entre Venezuela y Estados Unidos.