Masacre en Pakistán: un atentado contra un tren militar dejó al menos 24 muertos

Al menos 24 personas murieron este domingo en un ataque con bomba contra un tren que transportaba personal militar en la provincia paquistaní de Baluchistán, ubicada en el suroeste del país y considerada una de las regiones más conflictivas de Pakistán.

El atentado ocurrió en la capital provincial de Quetta y dejó además más de 50 heridos, según indicaron fuentes oficiales. Entre las víctimas fatales había militares, de acuerdo con lo informado por un funcionario citado tras el ataque. La agresión fue adjudicada por el Ejército de Liberación de Baluchistán, un grupo separatista que opera en la región y que Estados Unidos considera una organización terrorista. El hecho se convirtió en el episodio más reciente dentro de una serie de atentados y ataques dirigidos contra trenes, fuerzas de seguridad e infraestructura estatal en esa provincia fronteriza con Irán.

El estallido impactó de lleno sobre una formación ferroviaria que trasladaba personal militar y provocó escenas de extrema destrucción. Las imágenes registradas en el lugar mostraban un vagón completamente destrozado y volcado de costado mientras civiles y rescatistas intentaban encontrar sobrevivientes entre los restos.

Escenas de desesperación tras la explosión

Luego del ataque, la zona quedó marcada por el caos y las tareas de rescate. Personas cargaban camillas con víctimas cubiertas de sangre mientras efectivos armados montaban guardia alrededor del lugar del atentado. Las imágenes también exhibían a ciudadanos trepando sobre la estructura dañada del tren en busca de sobrevivientes, en medio de una escena dominada por el humo, los restos metálicos y la presencia de fuerzas de seguridad.

El atentado volvió a reflejar el nivel de violencia que atraviesa Baluchistán, una provincia que en los últimos meses registró un incremento sostenido de ataques armados y atentados contra objetivos vinculados al Estado paquistaní.

De acuerdo con lo informado, la región se convirtió en escenario de algunos de los episodios más letales del país, especialmente por la actividad de organizaciones separatistas que mantienen una confrontación permanente con el gobierno central.

El Ejército de Liberación de Baluchistán y la escalada separatista

El Ejército de Liberación de Baluchistán se adjudicó el atentado y volvió a aparecer como protagonista de la violencia en la región. El grupo separatista opera en la provincia desde hace años y sostiene una disputa con las autoridades paquistaníes.

En los últimos meses, el aumento de la violencia en Baluchistán se consolidó como una de las principales preocupaciones de seguridad para el país, especialmente por la repetición de ataques contra:

Trenes.

Fuerzas de seguridad.

Infraestructura estatal.

Objetivos vinculados al gobierno central.

La provincia limita con Irán y posee una ubicación estratégica dentro del territorio paquistaní, aunque también enfrenta profundas desigualdades económicas y sociales.

Una provincia marcada por la pobreza

Baluchistán es la provincia más extensa de Pakistán en términos de superficie y, al mismo tiempo, la más empobrecida del país. Según la información difundida, la región se encuentra rezagada respecto al resto del territorio paquistaní en prácticamente todos los indicadores sociales y económicos. Entre ellos se destacan:

Educación.

Empleo.

Desarrollo económico.

El contexto de pobreza y desigualdad aparece además como uno de los ejes centrales del conflicto político y armado que atraviesa la provincia. Los grupos separatistas baluches sostienen que el gobierno de Pakistán explota los recursos naturales de la región sin que la población local reciba beneficios directos. Entre esos recursos mencionan especialmente el gas natural y los abundantes minerales presentes en el territorio.

De acuerdo con los reclamos de estos sectores, la riqueza generada en Baluchistán no se traduce en mejoras para las condiciones de vida de sus habitantes, situación que alimenta las tensiones con el gobierno central y profundiza el conflicto separatista.