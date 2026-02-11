Miles de agricultores protestaron en Madrid contra el acuerdo Mercosur-UE

Miles de agricultores españoles, muchos de ellos al mando de sus tractores, se manifestaron este miércoles por las calles céntricas de Madrid para expresarse en contra del acuerdo comercial recientemente firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Según estimaron los organizadores, cerca de 8.000 agricultores y ganaderos participaron en la protesta, secundados por unos 500 tractores, que llegaron hasta la capital española desde distintos puntos del país para exigir cambios en las políticas agrarias.

Los agricultores españoles sostienen que el acuerdo entre ambos bloques abrirá el mercado a productos importados con menores estándares sanitarios y medioambientales, lo que perjudicaría la competitividad del sector local.

Tambíen critican los recortes previstos en la Política Agrícola Compun (PAC), que reduciría las ayudas a la producción, y el aumento a los costos, con la dificultades que eso acarrea para garantizar el relevo generacional en las explotaciones.

La protesta había sido convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

En tanto, los tractores y manifestantes confluyeron en la Plaza de Colón tras salir desde localidades cercanas, como Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey, Guadalajara y El Espinar (Segovia). Desde allí avanzaron por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hacia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.