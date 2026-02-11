Venezuela: Delcy Rodríguez recibió al secretario de Energía de EE.UU.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó este miércoles a Caracas y se reunió en el Palacio Miraflores con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el propósito de avanzar en el "plan de tres fases de la Administración Trump: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición", tras la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura F. Dogu, estuvo presente en la reunión, además de autoridades de ambos países, y expresó: "Sostuvimos conversaciones con las autoridades interinas para avanzar en el plan de tres fases de la Administración Trump: estabilización, recuperación y reconciliación, y transición", indica la cuenta de la Embajada de EEUU en Venezuela en X.

Dogu es la encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela de Estados Unidos, que tiene su sede en Colombia.

Previamente, el secretario de prensa del Departamento de Energía de EE. UU., Ben Dietderich, dijo en una declaración que el viaje de Wright a Caracas tiene el propósito de "impulsar la misión del presidente Donald Trump de restaurar la prosperidad y la seguridad de Venezuela, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental".

Durante su visita, que el Departamento de Energía calificó de "histórica", Wright se reunirá —además del Gobierno venezolano— con líderes empresariales de los principales sectores y el pueblo venezolano, agregó la declaración, citada por la cadena CNN y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Se espera también que el funcionario visite algunos de los yacimientos petrolíferos del país "para observar de primera mano cómo el histórico acuerdo energético entre EE. UU. y Venezuela del presidente Trump está impulsando la paz y la prosperidad", dijo el Departamento de Energía estadounidense.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dijo que el encuentro entre Wright y Delcy Rodríguez tiene como objetivo "establecer una agenda constructiva y beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética y las relaciones históricas bilaterales", según publicó en un comunicado difundido en Telegram, reportó CNN.

PDVSA agregó que el secretario fue recibido por la viceministra de Petróleo, Paula Henao, acompañada por la viceministra para Europa y América del Norte del Ministerio para Relaciones Exteriores, Andrea Corao.

"Es importante destacar que ambos gobiernos se han trazado avanzar en una ruta que permita abordar asuntos de interés binacional, de relacionamiento con base en la diplomacia, el respeto y el entendimiento mutuo", afirmó la empresa estatal venezolana.

La presidenta encargada de Venezuela en los últimos 30 días inició un ciclo de reformas para estabilizar el país tras años de violenta polarización política.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, y el mes pasado, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversionistas extranjeros.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ido levantando gradualmente las sanciones contra Venezuela, y Trump celebró una mesa redonda con ejecutivos petroleros el mes pasado para promover el regreso a Venezuela.

La mayoría de las empresas extranjeras abandonaron el país bajo el Gobierno de Maduro y su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, y las exportaciones petroleras venezolanas representan actualmente aproximadamente un tercio de lo que eran a principios de la década de 2000, indicó CNN.

La visita del miércoles marca la segunda vez que un miembro del gabinete estadounidense viaja a Caracas este año. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Rodríguez el 15 de enero, menos de dos semanas después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

El último secretario de Energía de Estados Unidos que visitó Venezuela fue Bill Richardson, quien realizó varios viajes entre 1998 y 2001 bajo la presidencia de Bill Clinton.