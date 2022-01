Murió Sidney Poitier, el primer actor afroamericano y bahameño en ganar un premio Oscar

Sidney Poitier, quien rompió las barreras raciales como el primer hombre negro en ganar el Oscar al mejor actor por su papel en “Lilies of the Field” e inspiró a una generación durante el movimiento de derechos civiles, murió a los 94 años, dijo el viernes un funcionario de las Bahamas.

Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, confirmó la muerte de Poitier.

Poitier, que tenía doble nacionalidad -estadounidense y bahameña-, era “un icono, un héroe, un mentor, un luchador, un tesoro nacional”, dijo el viceprimer ministro de Bahamas, Chester Cooper, en su página oficial de la red Facebook.

El primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, dará una conferencia de prensa este viernes en homenaje al fallecido actor, según informan los medios locales.

Su carrera de 71 años incluyó papeles icónicos en las películas clásicas de Hollywood “A Raisin in the Sun”, “Guess Who's Coming to Dinner” y “Uptown Saturday Night”.

Poitier también formó parte del elenco de El chacal (The Jackal), famosa producción de 1997 que se puede ver en Amazon Prime Video. Además de él, la cinta también es protagonizada por Bruce Willis y Richard Gere, y comienza con la muerte de un famoso mafioso ruso. En la producción, el bahameño le dio vida a Carter Preston, director del FBI.

En su lista de películas está Los lirios del valle, que también es conocida como Una voz en las sombras. Esta cinta puede verse en Apple TV+. La producción centra su trama en Homer Smith (Poitier), quien mientras recorre el desierto de Arizona conoce a cinco monjas que viven en una situación muy precaria. A partir de ese momento comienza a trabajar con ellas (teniendo una remuneración), y de paso, las ayuda a resolver diferentes problemas. Poitier ganó su histórico Oscar al mejor actor por esta cinta. Cinco años antes, había sido el primer afroamericano nominado al Oscar de actor principal por su papel en “Los desafiantes”.

Poitier creó un distinguido legado cinematográfico en un solo año con tres películas de 1967 en una época en la que la segregación prevalecía en gran parte de Estados Unidos.