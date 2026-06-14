Murió el youtuber Gaspi en el choque de helicópteros que dejó 6 víctimas en Río

Una tragedia aérea ocurrida este domingo en Río de Janeiro dejó un saldo de seis víctimas fatales y provocó una profunda conmoción tanto en Brasil como en distintos países. Entre los fallecidos se encuentra el youtuber e influencer argentino Gaspar Prim, conocido popularmente como Gaspi, una de las figuras más reconocidas de las redes sociales argentinas durante los últimos años.

El accidente involucró a dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo durante la mañana y posteriormente se precipitaron a tierra en la ciudad carioca. La magnitud del siniestro movilizó a los equipos de emergencia y rápidamente atrajo la atención internacional debido a la identidad de varias de las personas que viajaban a bordo de las aeronaves.

Además de Gaspi, las autoridades brasileñas confirmaron la muerte del productor audiovisual argentino Lucas Vignale. Entre las víctimas también figura el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, cuya presencia en una de las aeronaves fue identificada por la policía brasileña y difundida por medios locales.

El accidente ocurrió en Recreio dos Bandeirantes

Según la información difundida por los organismos de emergencia, el choque ocurrió a las 8:59 de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.

Los dos helicópteros colisionaron mientras se encontraban en vuelo y cayeron a tierra a una distancia aproximada de 100 metros entre sí. El impacto provocó escenas de gran dramatismo y obligó a desplegar un importante operativo de rescate en el lugar.

Uno de los aspectos más relevantes del siniestro fue que una de las aeronaves terminó cayendo sobre un predio utilizado para el estacionamiento de vehículos eléctricos. Como consecuencia del impacto se produjo un incendio que afectó a decenas de automóviles que se encontraban en el lugar.

Las imágenes y reportes posteriores reflejaron la complejidad del operativo desarrollado por los servicios de emergencia, que trabajaron en medio de los restos de las aeronaves y del fuego generado tras la caída.

"Accidente Aéreo":

Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc — Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026

El trabajo de rescate y la confirmación de las víctimas

Los equipos de rescate desplegados en la zona localizaron inicialmente cinco cuerpos en una de las aeronaves accidentadas. Más tarde hallaron una sexta víctima en el segundo helicóptero involucrado en la colisión.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes, por lo que el saldo final del accidente fue de seis personas fallecidas.

Mientras avanzan las tareas de peritaje y recopilación de pruebas, los organismos competentes de Brasil mantienen abierta una investigación destinada a determinar las causas que provocaron el choque de los helicópteros en pleno vuelo.

Gaspi, una figura de alcance masivo

La muerte de Gaspar Prim generó un fuerte impacto entre sus seguidores y dentro del ecosistema digital argentino. Conocido por millones de usuarios como Gaspi, el creador de contenidos se había convertido en una de las personalidades más populares de las redes sociales del país.

Su presencia en plataformas como Instagram y otros espacios digitales le permitió construir una amplia comunidad de seguidores y posicionarse como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en internet.

Durante el último tiempo había ampliado su alcance internacional y había participado en distintos eventos relacionados con el mundo del streaming y el entretenimiento digital, consolidando una proyección que trascendía las fronteras argentinas. La noticia de su fallecimiento provocó repercusiones inmediatas entre seguidores, colegas y usuarios de redes sociales, quienes siguieron con atención las informaciones que comenzaron a surgir desde Brasil durante las horas posteriores al accidente.

Las víctimas identificadas

Las autoridades dieron a conocer la identidad de las personas que viajaban en ambas aeronaves involucradas en la colisión.

Helicóptero PP-MAC

• Alexandre Souza, piloto.

• Gaspar Prim, conocido como Gaspi, youtuber argentino.

• Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño.

• Lucas Vignale, director argentino de videos musicales.

• Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

Helicóptero PR-DJJ

• Charles Marsillac, piloto.

Investigación en marcha

Con las seis víctimas identificadas y sin sobrevivientes, la atención se concentra ahora en la investigación oficial que llevan adelante las autoridades brasileñas para esclarecer qué provocó la colisión aérea.

El accidente dejó además importantes daños materiales debido al incendio generado tras la caída de una de las aeronaves sobre el predio destinado al estacionamiento de vehículos eléctricos.

Mientras continúan las pericias, la tragedia ya se convirtió en una noticia de alcance internacional debido a la presencia entre las víctimas de personalidades vinculadas al entretenimiento, la música, la producción audiovisual y las redes sociales.

La muerte de Gaspi, de Lucas Vignale y de Oliver Tree colocó el foco mundial sobre un accidente que enluta a familias, colegas y millones de seguidores. La colisión ocurrida en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales y abrió una investigación que buscará determinar con precisión las circunstancias que derivaron en uno de los episodios más impactantes registrados este domingo en Brasil.